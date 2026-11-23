Сегодня в римской базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалемме попрощались с Паоло Булгари, главой легендарной компании Bulgari, внуком ее основателя. Именно при нем бренд стал по-настоящему глобальным и во многом определил то, как сегодня выглядит высокое ювелирное искусство.

Паоло Булгари родился в Риме в 1937 г. А за полвека до этого его дед, ювелир Сорториос Булгарис, переехал из родной Греции в Италию и открыл собственный магазин — сначала в Неаполе, а потом в Риме. Третий магазин, открывшийся на Виа Кондотти, остается флагманским бутиком Bulgari до сих пор. Дело Сорториоса продолжили его сыновья — Константино и Джорджо. Сын Джорджо Паоло присоединился к семейному бизнесу в 1960 г. Очень быстро стало понятно, что у Паоло настоящий ювелирный талант: на цвет, чистоту и характер драгоценных камней у него было феноменальное чутье. Он стал одним из лучших геммологов в мире. Свое творческое кредо он формулировал так: «Никогда не покупай камень, если сразу не видишь, как потом его использовать». То есть они были для него примерно тем же, чем краски для художника.

В середине XX века в мире господствовала французская ювелирная школа. Ее отличительными чертами было использование прозрачных бриллиантов в тонких оправах из платины и белого золота. Семья Булгари решила бросить этой эстетике вызов. Был создан новый визуальный язык. Вдохновляясь шедеврами античности и эпохи Возрождения, итальянцы стали использовать желтое золото, архитектурные пропорции и массивные формы. Среди камней стали появляться колумбийские изумруды, бирманские рубины, сапфиры, аметисты и бирюза. Фирменным методом Паоло стала гладкая огранка кабошон, еще одно его личное достижение — он ввел в моду турмалины, в том числе эффектный неоновый турмалин Параиба.

При участии Паоло в Bulgari были созданы выдающиеся классические коллекции. В линии Serpenti полоски золота скреплялись без использования припоя, покрывались эмалью и инкрустировались камнями. В коллекции Monete использовались настоящие антикварные римские монеты. А в конце прошлого века Bulgari представила новаторское кольцо B.zero 1 — его спиральная форма вдохновлялась Колизеем, это было одно из первых unisex-украшений в высоком ювелирном искусстве.

Кольцо B.zero 1 из белого золота с бриллиантами Фото: Bulgari

Нарастающий триумф Bulgari совпал с расцветом итальянского кино: голливудские звезды стали приезжать сниматься в Рим. Одной из самых преданных поклонниц марки стала Элизабет Тейлор. В перерывах между съемками в «Клеопатре» она любила заходить в бутик на Виа Кондотти, где Ричард Бертон, когда у него и Тейлор начался легендарный роман, скупал для нее украшения. Потом Бертон говорил: «Единственное итальянское слово, которое знает Элизабет, — это Bulgari. Я научил Лиз пить пиво, а она научила меня любить Bulgari».

На помолвку он подарил ей брошь с изумрудом в 23 карата, на свадьбу — изумрудное ожерелье, а на 40-летие — колье с бирманским сапфиром-кабошоном в 52 карата. После смерти актрисы в 2011 г. ее ювелирная коллекция была выставлена на аукцион и продана за $115 млн, при этом Bulgari выкупила свои украшения обратно, потратив примерно $20 млн, и затем включила часть из них в свою коллекцию Heritage.

Элизабет Тейлор в колье и серьгах Bulgari с изумрудами и бриллиантами Фото: k09/ZUMA/Global Look Press

Среди поклонниц Bulgari были и другие звезды. Анна Маньяни покупала себе массивные золотые браслеты и носила знаменитое кольцо Trombino. Ингрид Бергман носила подаренное ей Роберто Росселини колье Serpenti. С семьей Булгари дружила Софи Лорен и вдохновила ювелиров на коллекцию Diva. У Bulgari покупала золотые минодьеры Грейс Келли. А позже преданной клиенткой марки стала принцесса Диана: именно здесь она покупала вызывающие чокеры Parentesi.

Эти успехи были очень впечатляющими: Bulgari стал одним из главных ювелирных брендов в мире. Но настоящую экспансию компания начала в 1984 г., после того как Паоло Булгари занял в ней пост председателя совета директоров. Компания открыла серию новых бутиков, в том числе в Японии и других странах Азии, а позже вышла на рынки стран СНГ. А главное — перестала быть чисто ювелирным бизнесом: под брендом Bulgari стали производится часы, парафюмерия и аксессуары из кожи.

В 2004 г. под брендом Bulgari совместно с Marriott был открыт первый отель. Сегодня их география — от Рима до Токио и Бали, для итальянской индустрии гостеприимства они стали эталонными. В 2011 г., как и многие другие семейные люксовые дома, контрольный пакет Bulgari более чем за $5 млрд выкупил французский концерн LVMH. Впрочем, семья осталась руководить компанией и свой пост Паоло занимал до самой смерти.

Помимо ювелирного дела Паоло страстно увлекался виноделием. В начале нулевых он купил заброшенное поместье на юге Тосканы и открыл там собственное винное производство, получившее название Podernuovo a Palazzone. Он принципиально не следовал требованиям традиционных аппелласьонов, что не помешало созданным винам получить высочайшие оценки критиков.

Еще одним увлечением Паоло была благотворительность. Ближе к концу жизни он создал фонд своего имени и стал тратить деньги на реставрацию знаковых римских достопримечательностей, в том числе знаменитой Испанской лестницы. Кроме того, он строил мастерские, стремясь таким образом бороться с безработицей среди молодежи из неблагополучных семей. Так Паоло сделал свою биографию такой же красивой и безупречной, как лучшие украшения Bulgari.