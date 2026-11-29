«Рассвет Жатвы» — шестой фильм фантастической антитоталитарной франшизы «Голодные игры», приквел, рассказывающий о том, что произошло за 24 года до событий первого фильма. Главным героем вместо отважной Китнисс Эвердин выступает ее будущий наставник Хеймитч Эбернети — в 16 лет ему пришлось участвовать в 50-х Голодных играх и в результате постепенно превратиться в пьяное чудовище, которое в первых четырех фильмах играл Вуди Харрельсон.

Лидия Маслова Кинокритик

Адресованная подросткам многотомная антиутопия писательницы Сьюзен Коллинз, по которой сняты «Голодные игры», собрана из ошметков древнеримской эстетики: многие персонажи носят римские имена (Плутарх, Цезарь, Клавдий, Кориолан), а кровожадное тоталитарное государство со столицей в Капитолии называется Панем, отсылая к латинской идиоме panem et circenses («хлеба и зрелищ»). Обязательное к всенародному просмотру зрелище в Панеме, реалити-шоу «Голодные игры» — это, по сути, гладиаторские бои между подростками, ежегодно отбираемыми по жребию на церемонии Жатвы, подобно тому, как регулярно отбирались юноши и девушки в жертву Минотавру. В Панеме ежегодная жертва приносится машине тоталитарной пропаганды и служит орудием устрашения для бедноты, чтобы ей было неповадно поднимать восстание против правящей верхушки, однако попытки бунта в том или ином виде вспыхивают из фильма в фильм — и «Рассвет Жатвы» не исключение.

Тем не менее к шестой части «Голодные игры» заметно утратили первоначальный запал, превратившись в бесконечно ходящую по кругу политологическую басню о том, можно ли уничтожить тоталитарный режим и если да, то как, а если нет, то почему. Кроме того, недавно Сьюзен Коллинз полюбила рассказывать в интервью о шотландском философе Дэвиде Юме, рассуждавшем о том удивительном факте, что на протяжении всей мировой истории большинство легко и охотно подчиняется меньшинству — вольный пересказ этих рассуждений вложен в уста некоторых персонажей «Рассвета Жатвы».

В остальном шестой фильм (он же второй приквел, после вышедшей 3 года назад «Баллады о змеях и певчих птицах», отматывавшей время на 40 лет назад и еще более скучной) не предлагает никакого нового содержания или хотя бы неожиданных визуальных идей. Его появление трудно объяснить чем-то, кроме желания продюсеров стрясти еще денег с целевой аудитории, подставив на ключевые роли новых актеров вместо старых или умерших. Так, теперь вместо Дональда Сазерленда (покинувшего нас 2 года назад) в роли диктатора Панема, президента Сноу, выступает Райф Файнс с завивкой, слегка напоминающей Джорджа Вашингтона. Он выглядит гораздо более вялым, чем Сазерленд, утомленным и вообще сильно скучающим от своих тиранских обязанностей, хотя его антигерой вроде бы на 24 года моложе. А в качестве развязного ведущего телешоу «Голодные игры» Цезаря Фликермана Киран Калкин не идет ни в какое сравнение с куда более демоническим и ироничным Стэнли Туччи, который украшал первые серии, пародируя одновременно всех развлекательных телеведущих нашего мира. Еще одно новое приобретение франшизы — 79-летняя Гленн Клоуз в роли монструозной распорядительницы жеребьевки, отбирающей гладиаторов-трибутов. На ее лицо по-настоящему жутко смотреть, и, наверное, именно такого эффекта добивался режиссер Фрэнсис Лоуренс, хотя трудно сказать, результат ли это работы гримеров или пластических операций.

Когда в приквелах более молодые актеры пытаются изобразить полюбившихся зрителю взрослых персонажей в юности, это чаще всего чистая условность, на которую фанаты той или иной франшизы готовы закрыть глаза, лишь бы снова погрузиться в ту вселенную, на которую их подсадили. Иногда психофизический зазор между старым и новым исполнителем удается как-то сгладить и замаскировать, но в случае с «Рассветом Жатвы» он слишком режет глаз: хоть убей, никак не мог остервеневший циничный алкаш, которого играл Вуди Харрельсон, выглядеть в юности как Джозеф Зада, австралийский кудрявый херувим, похожий на пастушка. Возможно, эта ассоциация возникает из-за того, что его любимая девушка Ленор (Уитни Пик) пасет гусей, в то время как сам Хеймитч принимает посильное участие в семейном бизнесе, связанном с самогоноварением. Таким образом авторы фильма как бы пытаются объяснить, почему в итоге герой всё-таки скатился в алкоголизм, хотя в «Рассвете Жатвы» он прикладывается к небольшой бутылочке лишь в финале, после всех выпавших на его долю испытаний.

Испытания, которые Хеймитчу предстоит выдержать в ходе «Голодных игр», мы по большей части уже видели в предыдущих сериях: бабочки, бьющие током, цветы с ядовитой пыльцой, красные птицы с острыми клювами, способные заклевать насмерть. Важным подспорьем для выживания героя становится несгораемое одеяло, которым он успевает вовремя накрыться в разных ситуациях, а также обнаруженный в аптечке активированный уголь. Правда, переживания, успеет ли отравленный Хеймитч достать и проглотить заветную таблетку, не создают настоящего саспенса. Ведь все, кого приквел мог бы заинтересовать, прекрасно знают, что герой выживет и победит в этом туре «Голодных игр», чтобы приступить к воспитанию новых трибутов, в том числе несгибаемой Китнисс (игравшая ее Дженнифер Лоуренс появляется в эпилоге вместе с присмиревшим героем Харрельсона, чтобы трогательно положить голову ему на плечо).

Раньше важным символическим аксессуаром в «Голодных играх» выступала брошка в виде сойки-пересмешницы, принадлежавшей Китнисс, а в «Рассвете Жатвы» таким амулетом становится огниво, которое подарила герою на день рождения любимая, — на нем тоже изображена сойка, готовящаяся вступить в бой со змейкой. По мере надобности Хеймитч высекает своим огнивом необходимое количество искр, вызывая в памяти у российского зрителя классический революционный слоган «Из искры возгорится пламя», хотя вряд ли собирательница мифологических аллюзий Сьюзен Коллинз сознательно хотела поживиться еще и за счет советской риторики. Просто огонь, искры и пламя — расхожий образный ряд, имеющий в «Рассвете Жатвы» не только революционный смысл, но и любовный. На огниве выгравирована надпись: «Моя любовь ярче пламени». Кроме того, Хеймитч и Ленор постоянно подогревают друг друга, обмениваясь таким признанием: «Я люблю тебя сильней, чем пламя любит свои угли. — А я тебя сильней, чем угли любят огонь».

Усталость самих авторов франшизы от затеянного ими 14 лет назад кровавого реалити-шоу, в котором катастрофически не хватает свежих идей, чувствуется в диалогах, где революционный пафос перманентной борьбы низов против верхов вытесняется утешительной непротивленческой философией: «Никто не умирает насовсем, мы просто переходим из одного мира в другой». Этот благостный мессидж выглядит как-то пожиже и потрусливее жестокой, но героической философии, которую исповедовал в первых «Голодных играх» герой Вуди Харрельсона, смотревший на весь мир как на одно гигантское телешоу: «Чтобы выжить и победить всех конкурентов, надо понравиться самому главному Зрителю там, наверху, который постоянно меняет правила игры без предупреждения».