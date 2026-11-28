В России хотят поддержать отечественный кинематограф с помощью квот на иностранное кино. Новые меры помогут отбирать для зрителей только лучшие иностранные новинки, а отечественной индустрии — нарастить производственные мощности и закрепить успех российских картин. Но некоторые участники рынка опасаются, что после ухода голливудских гигантов такая инициатива российскому кинорынку особой пользы уже не принесет.

Налог на Голливуд

Поддержка отечественного кинопроката, в том числе с применением экранных квот, перераспределения сборов и налоговых преференций, действительно широко используется в мире. Квотирование зарубежного кино — практика, существующая в Китае, Франции, Бразилии и других странах, отметил в комментарии «Эксперту» гендиректор «Газпром Медиа Холдинга» Александр Жаров. Он считает, что нововведение позволит отбирать лучшие иностранные новинки для российского рынка.

В Южной Корее закон обязывает каждый кинотеатр показывать корейские фильмы не менее 73 дней в году (до 2006 г. эта норма составляла 146 дней). В Китае действует квота на количество зарубежных картин в прокате: 34 фильма допускаются на условиях разделения выручки и еще около 30–40 закупаются по фиксированной цене без права на долю от сборов. В Бразилии минимальное количество дней, когда кинотеатры обязаны показывать бразильские фильмы, ежегодно утверждается президентским указом. В Италии государство напрямую субсидирует кинотеатры за показ итальянских и европейских фильмов.

В необходимости подобной поддержки российского кино уверен и продюсер, член Общественной палаты Российской Федерации (ОПРФ) Никита Томилин. По его словам, национальному кино трудно конкурировать на равных с американскими блокбастерами. «Временная защита может дать индустрии время нарастить кадры, студии и технологии», — отмечает эксперт.

Вместе с тем квота без требований к качеству порождает имитацию, предупреждает Никита Томилин. «Мне ближе опыт Франции, где иностранное кино не запрещают, а заставляют финансировать национальное. Там налог с каждого проданного билета, включая билеты на голливудские фильмы, направляется на поддержку французского кино. Существуют также автоматическая поддержка по итогам проката и авансы под будущие сборы», — отмечает он.

Право на прокат По сообщению ТАСС, разрабатываемый законопроект о квотировании иностранного кино в российских кинотеатрах также предполагает установить для получения прокатного удостоверения на зарубежные фильмы компенсационные платежи: 5 млн руб. для игровых картин и 3 млн руб. для анимации. Собранные средства планируется направлять на «мониторинг показа фильмов», который предусматривает контроль за расписанием кинотеатров. Еще в марте 2025 г. председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к президенту Владимиру Путину с предложением ограничить показ американских фильмов, а также ввести «входной взнос» в размере 5 млн руб. за рассмотрение зарубежной картины для проката в России. Весной нынешнего года Владимир Путин вновь затронул тему поддержки отечественного кинематографа на заседании Совета по культуре. Он раскритиковал недостаточное финансирование российских производителей и привел в пример Китай, где, по его словам, действуют строгие правила в отношении кинопроката.

Зритель на распутье

Председатель думского комитета по культуре Ольга Казакова в комментарии «Эксперту» отказалась раскрыть детали, но подтвердила, что работа над документом ведется совместно с Минкультуры и Союзом кинематографистов России. В пресс-службах Минкультуры и Фонда кино не ответили на запрос «Эксперта».

Массовый зритель сегодня уже ориентирован на российский контент, поэтому для него изменения будут не очень заметны, считает гендиректор консалтинговой компании «Ванта Групп» Мария Щербаль. Но активная аудитория 18–35 лет, скорее всего, примет изменения негативно: ограничение выбора воспринимается как цензура потребления, добавляет она.

По мнению эксперта, семейная аудитория может отреагировать более нейтрально, если в паузах будут качественные семейные фильмы, а взрослая, более избирательная и нишевая аудитория начнет перетекать на платформы. Подростки могут заметить отсутствие хорроров.

Ранее отечественному кинематографу было трудно конкурировать с американским из-за разницы в масштабах рынков: в США он в разы больше российского. Американские студии окупали затраты на домашнем рынке, а за рубеж продавали фильмы практически без дополнительных издержек. Однако с 2022 г. крупнейшие голливудские мейджоры — Universal, Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount Pictures (с октября 2026 г. две последние студии объединены в холдинг Skydance) — сами прекратили официальный выпуск новинок в России. Таким образом, число прямых конкурентов у российского кино уже сократилось, хотя часть голливудских блокбастеров все еще доходит до зрителя в рамках так называемого предсеансного обслуживания — в качестве «довеска» к отечественным короткометражкам.

Прокатная недостаточность

В отрасли опасаются, что новые законодательные нормы грозят не только очевидным сужением репертуара для кинотеатров, но и глубокой структурной стагнацией. В сети кинотеатров «Люксор» считают идею квотирования неудачной. Конкурировать отечественным кинокартинам за зрителя и так почти не с кем: в этом году вышло всего 10 кассовых зарубежных фильмов. При этом доля выручки со всех зарубежных релизов составила 30% против 70% доходов от российского кино, добавили там.

Главный удар примут на себя небольшие, независимые дистрибьюторы, опасается источник «Эксперта» в одной из российских киносетей. По его оценке, вымывание независимых прокатчиков неизбежно вернет рынок в состояние жесткой олигополии. Когда репертуарную сетку контролируют 3–4 крупных игрока, у независимых кинотеатров не остается пространства для маневра.