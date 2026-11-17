Переход на новую модель организации СМС-рассылок, которую, согласно пакету-мер «Антифрод 3.0» смогут проводить только операторы связи, может привести к сокращению конкуренции на рынке и увеличению затрат заказчиков рассылок — об этом предупредили в Национальном совете финансового рынка. По оценкам банков, их затраты на рассылки могут увеличиться на 25–30%

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предупредил о возможном увеличении расходов на СМС-рассылки после принятия третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст письма НСФР, которое ассоциация направила в Минцифры, ЦБ и ФАС. У издания есть текст документа, его содержание подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин.

Согласно проекту «Антифрод 3.0», который Минцифры представило в конце сентября, независимых агрегаторов СМС-рассылок планируют исключить из цепочки отправки сообщений. В Минцифры тогда объяснили, что сейчас агрегаторы рассылок работают в нерегулируемой «серой зоне», что создает риски для мошенничества.

В НСФР считают, что такое решение приведет к усилению экономического влияния «большой четверки» операторов связи (МТС, «Билайн», «Мегафон» и T2) и снизит конкуренцию на рынке. «Замена конкурентного рынка агрегаторов на низкоконкурентный и олигополистический рынок крупнейших операторов связи приведет исключительно к очевидным негативным последствиям, существенному росту затрат заказчиков рассылок на их осуществление для всех финансовых организаций», — говорится в обращении НСФР.

По предварительной оценке Ренессанс Банка, переход на прямые договоры с операторами может увеличить расходы банков на СМС-рассылки на 25–30%, рассказал директор департамента по развитию цифрового бизнеса кредитной организации Павел Деркач. По его словам, операторы зачастую устанавливают более высокие цены за единицу услуги по сравнению с агрегаторами.

В Минцифры сообщили РБК, что инициатива направлена на то, чтобы сообщения передавались через надежные российские компании, которые имеют лицензии и выполняют обязательные требования. РБК также направил запросы в ФАС и ЦБ.