Россия будет добиваться своих целей силой, если не сможет договориться с Европой, заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, урегулирование конфликта на Украине и безопасность Европы — части одного целого, но европейские переговорщики пока не пытались выйти на контакт с Москвой

Россия добьется своего силовым путем, если не сможет договориться с европейскими странами. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если они не будут хотеть мира на самом деле, тогда это будет бесполезно. Тогда нам нужно добиваться, в условиях отсутствия договорного потенциала, нам нужно это будет делать силой», — сказал Дмитрий Песков.

По его словам, урегулирование украинского конфликта и обеспечение безопасности Европы являются частями одного целого. В определенный момент Москве и европейским странам придется обсудить связанные с этим вопросы, добавил представитель Кремля.

Европейские переговорщики пока не пытались выйти на контакт с Москвой, сообщил ТАСС Дмитрий Песков. Ранее лидеры ЕС согласовали состав делегации для экспертных переговоров с Россией. В нее должны войти представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании.

14 ноября Дмитрий Песков заявил , что Москва не будет выдвигать условий по составу европейской переговорной группы и считает целесообразным провести встречу с представителями ЕС.