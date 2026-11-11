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Дмитрий Песков: российская делегация не контактировала с европейцами в Абу-Даби

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 11 ноя 2026 12:59
Фото: Евгений Мессман/ТАСС
Российская делегация не контактировала с европейскими представителями на переговорах в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Перед трехсторонней встречей 10 ноября украинская сторона сообщала о проведении консультаций с Европой и США
Российская делегация не контактировала с представителями европейских стран в Абу-Даби. Такие встречи не планировались, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Нет, такие контакты не планировались, не имелись в виду, и таких контактов не было», — ответил Дмитрий Песков на вопрос о возможном взаимодействии российской делегации с европейцами.
Он также сообщил, что российские переговорщики регулярно докладывают президенту Владимиру Путину о ходе встречи. Представитель Кремля призвал дождаться завершения второго дня переговоров. После этого российская делегация расскажет об их итогах.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби 10 ноября. Первый раунд продлился около 4,5 часа. Стороны обсуждали вопросы безопасности. Консультации продолжились 11 ноября.
Источник «РИА Новости» сообщил, что во второй день делегации России, США и Украины продолжили обсуждать вопросы формирования новой системы безопасности в Европе. По информации Politico, стороны также могли затронуть территориальный вопрос. 
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В Абу-Даби также присутствуют европейские представители, но в переговорах они не участвуют. Утром 10 ноября, незадолго до трехсторонней встречи, украинская сторона сообщила, что провела отдельные консультации с представителями стран Европы и США. По словам Рустема Умерова, встреча с европейцами запланирована и после второго раунда переговоров 11 ноября.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что США проводят консультации с представителями Украины и Европы, чтобы согласовать позиции. Глава российского МИДа назвал такую форму работы неперспективной, но добавил, что Москва не собирается препятствовать контактам США с другими сторонами.
Тэги
Дмитрий Песков Переговоры Европа Россия

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