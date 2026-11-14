Дмитрий Песков: Россия не будет ставить условия по переговорной группе европейцев

Москва не будет ставить условия по составу переговорной группы от Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. За подключение европейцев к урегулированию на Украине выступают, в частности, США. Бизнесмен Джаред Кушнер утверждает, что Москва согласилась на участие Европы в следующих переговорах

Россия не будет выдвигать условий по европейской переговорной группе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту Александру Юнашеву.

«Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная», — сказал представитель Кремля.

По его словам, России было бы целесообразно пообщаться с представителями ЕС, чтобы понять, может ли их позиция способствовать мирному процессу по Украине.

13 ноября Дмитрий Песков заявил , что Россия готова разговаривать с Европой, если у нее есть «желание и уполномоченный говорить». Подключить Евросоюз к мирному процессу по Украине, по его словам, можно, когда станет ясна его готовность к этому. При этом речи о двусторонних контактах России с Европой пока не идет, уточнил он.

10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. В Абу-Даби также прибыли европейские представители, но за столом переговоров их не было.

12 ноября в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным прилетели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Последний говорил , что одной из тем визита станет возможность подключения европейцев к обсуждению ситуации на Украине.