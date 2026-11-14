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Дмитрий Песков: Россия не будет ставить условия по переговорной группе европейцев

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 14 ноя 2026 15:05
Фото: Александр Балаганов/Фотобанк Росконгресс
Москва не будет ставить условия по составу переговорной группы от Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. За подключение европейцев к урегулированию на Украине выступают, в частности, США. Бизнесмен Джаред Кушнер утверждает, что Москва согласилась на участие Европы в следующих переговорах
Россия не будет выдвигать условий по европейской переговорной группе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналисту Александру Юнашеву. 
«Мы не можем и не хотим ставить условия по их переговорной группе. Такая постановка вопроса абсолютно неправильная», — сказал представитель Кремля.
По его словам, России было бы целесообразно пообщаться с представителями ЕС, чтобы понять, может ли их позиция способствовать мирному процессу по Украине.
13 ноября Дмитрий Песков заявил, что Россия готова разговаривать с Европой, если у нее есть «желание и уполномоченный говорить». Подключить Евросоюз к мирному процессу по Украине, по его словам, можно, когда станет ясна его готовность к этому. При этом речи о двусторонних контактах России с Европой пока не идет, уточнил он.
10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. В Абу-Даби также прибыли европейские представители, но за столом переговоров их не было.
12 ноября в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным прилетели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Последний говорил, что одной из тем визита станет возможность подключения европейцев к обсуждению ситуации на Украине.
По итогам поездки в Россию Стив Уиткофф сообщил о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров. Джаред Кушнер отметил, что консультации состоятся уже на следующей неделе. 13 ноября он уточнил, что Владимир Путин согласился на участие Европы в следующем раунде переговоров.
Тэги
Дмитрий Песков Европа Переговоры

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