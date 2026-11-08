Дмитрий Песков сообщил о подготовке повестки встречи лидеров России, США и Китая

Россия, США и Китай обсуждают повестку возможной трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС — стороны предлагают разные пункты, и им предстоит найти компромисс, сообщил Дмитрий Песков. Он также призвал не делать преждевременных выводов о поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами

Москва, Вашингтон и Пекин обсуждают повестку возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам Дмитрия Пескова, стороны предлагают разные пункты для обсуждения. «Безусловно, стороны набрасывают предложения по возможным пунктам повестки дня. Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. Поэтому здесь нужно найти определенный консенсус», — сказал Дмитрий Песков. Он добавил, что в случае достижения договоренностей встреча привлечет внимание всего мира.

Дмитрий Песков также призвал не делать преждевременных выводов о возможной поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Отвечая на вопрос о том, может ли российский президент воспользоваться приглашением после предполагаемой встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Китае, пресс-секретарь заявил: «Я бы не забегал так далеко». Он объяснил, что такие поездки связаны с серьезными логистическими трудностями.

В качестве примера Дмитрий Песков привел поездку российской делегации на трехсторонние переговоры в Женеве по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, несмотря на сравнительно небольшое расстояние, перелет занял девять часов. Он подчеркнул, что при планировании визитов необходимо учитывать множество нюансов.

19 октября Дмитрий Песков сообщил , что Россия, США и Китай допускают возможность трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, однако конкретных договоренностей тогда не было. 3 ноября пресс-секретарь президента рассказал об обмене сигналами между странами для подготовки встречи. Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.