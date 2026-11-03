Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи лидеров России, США и Китая

Москва, Вашингтон и Пекин обсуждают возможную встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщил Дмитрий Песков в комментарии FT. Накануне он говорил, что понимание по поводу двусторонней встречи президентов России и США появится ближе к дате саммита

Подготовка возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая продолжается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Financial Times.

«Работа над организацией такой встречи ведется», — сказал представитель Кремля. По словам источников газеты в Москве, Вашингтоне и Пекине, чиновники обсуждают проведение первого саммита в таком формате в ноябре в Шэньчжэне.

При этом Китай, который принимает саммит АТЭС (он пройдет 18–19 ноября), еще не решил, проводить ли трехстороннюю встречу, уточнили собеседники FT: остается неясным, ведут ли стороны переговоры о встрече втроем или Пекин проводит переговоры с Москвой и Вашингтоном по отдельности. Один из источников утверждает, что Россия и США убеждают КНР согласиться на переговоры.

Источник FT, знакомый с позицией России, заявил, что Москва не ожидает «содержательных переговоров по Украине» во время саммита.