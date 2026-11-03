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Дмитрий Песков рассказал о подготовке встречи лидеров России, США и Китая

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 03 ноя 2026 12:42
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Москва, Вашингтон и Пекин обсуждают возможную встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, сообщил Дмитрий Песков в комментарии FT. Накануне он говорил, что понимание по поводу двусторонней встречи президентов России и США появится ближе к дате саммита
Подготовка возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая продолжается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Financial Times.
«Работа над организацией такой встречи ведется», — сказал представитель Кремля. По словам источников газеты в Москве, Вашингтоне и Пекине, чиновники обсуждают проведение первого саммита в таком формате в ноябре в Шэньчжэне.
При этом Китай, который принимает саммит АТЭС (он пройдет 18–19 ноября), еще не решил, проводить ли трехстороннюю встречу, уточнили собеседники FT: остается неясным, ведут ли стороны переговоры о встрече втроем или Пекин проводит переговоры с Москвой и Вашингтоном по отдельности. Один из источников утверждает, что Россия и США убеждают КНР согласиться на переговоры.
Источник FT, знакомый с позицией России, заявил, что Москва не ожидает «содержательных переговоров по Украине» во время саммита. 
19 октября Дмитрий Песков допустил возможность трехсторонней встречи. По его словам, все три стороны признавали гипотетическую возможность таких переговоров. 25 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале подготовки саммита Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Он заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин в принципе готовы к встрече, хоть и не уточнил сроки ее проведения. 2 ноября Дмитрий Песков сообщил, что понимание того, состоится ли двусторонняя встреча президентов России и США на саммите АТЭС, появится ближе к дате саммита. 
Тэги
встреча Россия КНР США Дмитрий Песков

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