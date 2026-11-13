Дженсена Хуанга вызвали в конгресс после отставки с поста главы Nvidia

Три комитета Палаты представителей США пригласили экс-гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга, ушедшего в отставку накануне, для дачи показаний 1 декабря. По информации Reuters, в Белом доме также обсуждают отставку главы Минторга США из-за скандала вокруг Nvidia

Бывший гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг вызван для дачи показаний в Конгресс США, сообщил CNN со ссылкой на письмо председателей трех комитетов Палаты представителей США. Телеканал уточнил, что письмо направили комитеты по разведке и иностранным делам, а также специальный комитет по Китаю.

«Отказ от сотрудничества в выполнении этой просьбы приведет к тому, что Комитет по иностранным делам Палаты представителей выдаст повестку с требованием предоставить ваши показания в формате, выбранном комитетом», — говорится в письме.

Комитеты дали Дженсену Хуангу время до вечера 13 ноября на согласие, иначе будет выписана повестка в суд.

Письмо с просьбой дать показания получил и министр торговли США Говард Лютник от банковского комитета, пишет CNN. Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт пригласил его выступить перед комитетом 3 декабря. В соцсетях он написал, что текущая ситуация вызывает серьезную обеспокоенность за национальную безопасность и защиту американских технологий.

По информации Reuters, в Белом доме сейчас обсуждают возможную отставку Говарда Лютника: по мере появления новых подробностей вокруг скандала с Дженсеном Хуангом, который имел романтические отношения с Алисой Хуанг из сингапурской компании Megaspeed, появляются и обсуждения о том, что глава Минторга США предпринял недостаточно действий по предотвращению поставок ИИ-чипов в Китай, пишет Reuters.

12 ноября совета директоров Nvidia объявил об отставке Дженсена Хуанга с поста президента, генерального директора и члена правления Nvidia. Исполняющей обязанности гендиректора назначена Колетт Кресс, которая сохранит прежние обязанности финансового директора, пока компания ищет постоянного руководителя.