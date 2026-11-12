WSJ узнала о планах совета директоров Nvidia отправить Дженсена Хуанга в отставку

Совет директоров Nvidia готовится отправить гендиректора Дженсена Хуанга в отставку после сообщений о двух внебрачных романах — с предполагаемой китайской шпионкой и сотрудницей компании, узнала WSJ. На этом фоне акции производителя чипов подешевели примерно на 8% на премаркете. Илон Маск заявил, что для него было бы честью нанять руководителя Nvidia к себе на работу

Совет директоров Nvidia готовится отстранить сооснователя и генерального директора компании Дженсена Хуанга от должности, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Поводом стали сообщения о двух внебрачных романах Дженсена Хуанга. Один из них — с Алисой Хуанг, руководителем сингапурской Megaspeed, крупного клиента Nvidia. Американские спецслужбы подозревают ее в работе на китайскую разведку. В МИД КНР при этом отвергли обвинения в шпионаже. Сам Дженсен Хуанг подтвердил , что изменил жене, с которой состоит в браке более 40 лет.

Второй роман, по данным собеседника WSJ, был с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл, которая руководит медицинским направлением компании. 11 ноября об этих отношениях сообщила The New York Times со ссылкой пять источников. Кодекс этики Nvidia предписывает сотрудникам избегать «личных отношений» на работе, пишет NYT. Кимберли Пауэлл отказалась от комментариев WSJ.

Совет директоров должен был собраться 11 ноября, чтобы принять решение по поводу возможной отставки Дженсена Хуанга, пишет WSJ. Кто может занять его место, не уточняется.

После появления сообщений акции Nvidia на бирже Nasdaq потеряли около 8% после закрытия основной торговой сессии, пишет WSJ. По данным газеты, Дженсену Хуангу принадлежит примерно 3,6% компании.

На сообщения о возможной отставке Дженсена Хуанга отреагировал миллиардер Илон Маск. В ответ на призыв пользователя соцсети X нанять Дженсена Хуанга он написал : «Это было бы честью».