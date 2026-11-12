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Гинцбург: у первого получившего российскую онковакцину пациента ушли метастазы

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 12 ноя 2026 11:34
Фото: Мельникова Елена/Агентство «Москва»
Первый пациент, прошедший курс российской онковакцины, завершил лечение: у него исчезли метастазы, заявил академик РАН, научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, новые образования в течение четырех месяцев обнаружены не были
Первый пациент, получивший онковацину, завершил лечение: метастазы исчезли. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Первый пациент уже закончил лечение. Сейчас его наблюдают, причем каждый месяц. <…> Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у него все в порядке. На вчерашний день никаких новообразований не выявили», — рассказал академик.
Онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, настраивает иммунную систему на самостоятельное уничтожение опухоли и метастаз, рассказал Александр Гинцбург. По его словам, препарат создается индивидуально под генетические данные каждого пациента, так как опухоли уникальны.
В марте Минздрав разработал проект по включению онковакцин в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 г. В программу ОМС на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. могут включить пептидную вакцину «Онкопепт» для борьбы с колоректальным раком и персонализированную терапию мРНК-вакциной. Кроме того, предлагается внести в документ Т-клеточную иммунотерапию с использованием генетически модифицированных аутологичных Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.
Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике вакцины «Онкопепт» для лечения колоректального рака в ноябре 2025 г. Первому пациенту препарат ввели 31 марта. В мае глава ФМБА России Вероника Скворцова сообщила, что первые пять пациентов уже получили российскую вакцину от колоректального рака. По ее словам, препарат безопасен и хорошо переносится.
Тэги
рак вакцины

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