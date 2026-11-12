Глава Минцифры оценил размещение ЦОДов за границей

Для России предпочтительнее, чтобы центры обработки данных «уходили под землю», а не переезжали за рубеж, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, «закапывание» — одно из направлений работы по защите дата-центров. Владимир Путин в начале ноября разрешил временно использовать зарубежные вычислительные мощности для поддержки российских информационных ресурсов

Размещение центров обработки данных (ЦОД) под землей в России предпочтительнее их переноса за границу, заявил на CNews Forum 2026 министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Выбирая между двумя историями: переезд за границу или уход под землю, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они [ЦОДы] уходили под землю, а не релоцировались», — сказал Максут Шадаев ( цитата по «Интерфаксу»).

Вопрос о защите дата-центров обсуждается после октябрьских атак на российскую цифровую инфраструктуру. В Ассоциации больших данных сообщили «Эксперту», что снизить риски поможет заблаговременное размещение резервных серверов и копий данных на удаленных площадках.

По словам Максута Шадаева, всего работа по защите ЦОДов ведется по трем направлениям. Среди них — «закапывание», создание системы «активной защиты» с использованием мобильных огневых групп и резервирование мощностей.