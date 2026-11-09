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Инфекционист назвал сроки пика гриппа в России

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 09 ноя 2026 20:20
Фото: Мельникова Елена/Агентство «Москва»
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России может прийтись на вторую половину января и февраль 2027 г., считает врач-инфекционист Андрей Поздняков. По его словам, это лишь прогноз — реальные сроки зависят от ведущего подтипа и от охвата прививками
Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в новом эпидемиологическом сезоне ожидается во второй половине января и феврале 2027 г., рассказал изданию «Сиб.фм» врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.
Лабораторно подтвержденные случаи гриппа, по его прогнозу, начнут выявлять в конце ноября. «Важно понимать, что это прогноз, а не расписание. Сроки строятся на данных эпиднадзора и опыте предыдущих сезонов, но реальная динамика зависит от того, какой подтип станет ведущим, насколько он отличается от вакцинных штаммов, и от охвата прививками», — пояснил Андрей Поздняков.
Основным подтипом гриппа он назвал подтип A  (H3N2). По словам Андрея Позднякова, в прошлом сезоне на него приходилось около 80% случаев. Этот подтип чаще вызывает тяжелое течение болезни у пожилых людей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Грипп B обычно распространяется позднее и может вызвать вторую волну ближе к концу зимы, отметил врач. 
В октябре министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратил внимание на связь гриппа с риском сердечно-сосудистых осложнений. Особенно это касается пациентов с ишемической болезнью сердца. Снизить риски помогает вакцинация, отметил министр.
Для снижения риска заражения в период сезонного подъема заболеваемости эпидемиолог Яков Новоселов рекомендовал по возможности сократить посещение мест массового скопления людей и чаще мыть руки. Роспотребнадзор также советовал регулярно проветривать помещения и ограничивать контакты при первых признаках недомогания.
Тэги
инфекция Заболевания

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