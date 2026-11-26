Решение консорциума во главе с госструктурой США купить зарубежные активы нефтяной компании «Лукойл» можно трактовать как прогресс в улучшении отношений с США и в переговорах по Украине. Имущество «Лукойла» оценено с высоким дисконтом, но и нефтяная компания может получить пакет акций по цене гораздо ниже рыночной. При снятии санкций с России в будущем вероятен обратный обмен. Но нельзя исключить и ухудшение условий сделки для российской стороны.

В день 35-летия основания «Лукойла», 25 ноября 2026 г., стало известно, что консорциум во главе с государственной Международной корпорацией финансирования развития США (DFC) готов приобрести ряд зарубежных активов «Лукойла», находящихся под санкциями. В консорциуме также участвуют Eldridge миллиардера Тодда Боэли, банк Xtellus Partners и эмиратская Catena Investment Holding. Неназванная доля будет принадлежать непосредственно DFC, в результате чего часть прибыли от деятельности зарубежных активов «Лукойла» станет поступать в бюджет США, но после того, как частные инвесторы консорциума «вернут вложенный капитал и получат согласованную норму прибыли». Ожидается, что сделка на сумму $10 млрд будет закрыта в течение года и оплачена находящимися за рубежом акциями российских компаний, в том числе самого «Лукойла». Предполагается, что бумаги будут храниться на эскроу-счете в ОАЭ, а распоряжаться ими российская компания сможет либо через 5 лет, либо после отмены антироссийских санкций. Однако соглашение еще должно получить одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. По информации зарубежных СМИ, рыночная стоимость продаваемых нефтяных и сервисных активов составляет $16 млрд. В 2025 г. «Лукойл» уже списал с баланса все зарубежные активы, оценив их в 1,7 трлн руб., тем самым признав убыток.

Как сделка стала результатом переговоров

Еще в начале октября появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с российскими представителями власти «многомиллиардную сделку по нефти», рассматривая ее как часть переговоров по поводу ситуации на Украине и последующего постепенного ослабления санкций.

Можно предположить, что соглашение с «Лукойлом» отражает достигнутый прогресс в диалоге Москвы и Вашингтона. Для «Лукойла» данная сделка — это выход, возможно, единственный, из санкционного клинча, который был создан геополитическим кризисом.

Вероятно, переговоры о сделке велись и с участием тех стран, где находятся активы российской компании, поскольку санкции, которые ограничивали деятельность «Лукойла», доставляют проблемы и этим государствам. Вряд ли они будут чинить какие-то препятствия, если на совершение сделки будет получено разрешение OFAC.

Выгодны ли условия сделки

Неверно было бы говорить о том, что данное соглашение невыгодно «Лукойлу» лишь на основании большого дисконта, с которым были оценены его активы. Предполагается, что согласование всех параметров продлится до года, а за это время иностранные активы «Лукойла» заработают еще какую-то прибыль, и их оценка может быть увеличена.

Нефтяная компания получит взамен пакет акций, который также мог быть учтен намного ниже его текущей рыночной стоимости по котировкам на Московской бирже. Сейчас российские бумаги и производные на них за рубежом практически ничего не стоят, поэтому неизвестно, какой дисконт — по активам «Лукойла» или передаваемому ему пакету акций — выше.

По имеющейся информации, «Лукойл» сможет распоряжаться полученными акциями либо через 5 лет, либо после снятия антироссийских санкций. Теоретически после отмены санкций нефтяная компания могла бы получить возможность распоряжаться своими зарубежными активами, если бы они остались у нее. Но санкции могут продлиться и более 5 лет. В случае их снятия российские акции, в том числе и находящиеся в портфеле «Лукойла», резко подорожают, а вместе с этим повысится и капитализация российской компании.

Нельзя также исключать, что при таком сценарии договором предусмотрен обратный обмен акций на активы.

Что будет после сделки и разблокировки

Существует несколько сценариев того, что сделает «Лукойл» с пакетом акций после его разблокировки.

Основатель компании Вагит Алекперов прямо заявил о намерении вернуться на международный рынок. Поэтому возможно, что этот пакет будет как-то использован для возобновления деятельности за рубежом, например, акциями будут оплачены какие-либо добывающие или перерабатывающие мощности.

Кроме того, собственные акции могут быть погашены, что увеличит размер выплачиваемых дивидендов на 1 акцию. Сейчас «Лукойл» формально начисляет дивиденды на все акции, но акционеры из недружественных стран могут получить их только по разрешению правительственной комиссии.

Возможно также, что нефтяная компания продаст этот пакет либо на бирже, если будут соответствующие условия, либо крупным стратегическим инвесторам.

Однако нельзя исключать и того, что условия раскрытия эскроу-счета «Лукойла» в Эмиратах могут быть ухудшены так, что компании разрешат пользоваться пакетом акций не через 5 лет, а только после снятия санкций. Такого ужесточения может, например, потребовать OFAC.