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Полиция задержала подростков во время рейда на Китай-городе в Москве

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 08 ноя 2026 10:33
Фото: Scott Rodgerson/Unsplash
Вечером 7 ноября полиция провела профилактический рейд в центре Москвы: несовершеннолетних и молодых людей задерживали в районе Китай-города. По данным «РЕН ТВ», задержанных могло быть до 300 человек
Полиция провела профилактические мероприятия в центре Москвы вечером 7 ноября, сообщили в МВД.
Меры были направлены на обеспечение общественного порядка и пресечение административных правонарушений, в том числе связанных с распитием алкоголя в общественных местах, сообщили в ведомстве. Задержанных доставили в отдел полиции по Басманному району для выяснения обстоятельств.
«В отношении лиц, допустивших нарушения законодательства, будут приняты меры в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.
Число задержанных в районе Китай-города могло достигать 300 человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на родителей подростков.
Родители задержанных рассказали РБК, что некоторые подростки просто гуляли по центру города. «Задержали сына. От него знаю, что они гуляли по центру. Ни с того ни с сего подъехала машина. Мой ребенок начал оказывать небольшое сопротивление. Его ударили два раза в живот», — рассказала мать одного из задержанных.
Один из молодых людей сообщил РБК, что шел с друзьями в магазин одежды, когда их остановили полицейские. «Не пили, не курили, ничего. […] Сказали пройти с ними. Забрали еще девочек. Погрузили в автозак. Около полутора часов просидели в автозаке. Привезли в Таганский отдел. Мы простояли на улице, потом завели в отдел и выдали военные повестки», — рассказал он.
Тэги
полиция задержание несовершеннолетние

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