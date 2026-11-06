В Кремле оценили итоги встречи делегации России с Меланией Трамп

В Кремле позитивно оценили встречу российской и украинской делегаций с первой леди США Меланией Трамп. Дмитрий Песков заявил, что стороны готовы продолжать гуманитарное сотрудничество
В Кремле положительно оценили итоги встречи российской и украинской делегаций с первой леди США Меланией Трамп, которая прошла 5 ноября в Белом доме. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.
«Встречу, конечно же, мы оцениваем позитивно», — сказал Дмитрий Песков. По его словам, стороны сохраняют готовность продолжать гуманитарное сотрудничество. Других подробностей он не привел.
Встреча российской и украинской делегаций с Меланией Трамп состоялась
5 ноября. Россию на ней представляли спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Участники обсудили гуманитарную операцию в Алешках, в ходе которой удалось доставить помощь жителям и организовать эвакуацию. По словам Мелании Трамп, всего были эвакуированы 800 человек. Первая леди США также передала
через Кирилла Дмитриева личное письмо Владимиру Путину, а через главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию — Владимиру Зеленскому.
После этой встречи Дональд Трамп сообщил, что переговорил
с Кириллом Дмитриевым. Содержание разговора он раскрывать отказался. В Кремле не подтвердили и не опровергли эту встречу. Дмитрий Песков на пресс-брифинге заявил
, что гуманитарные и политические каналы взаимодействия России и США «прекрасно дополняют» друг друга. «Это очень хорошая практика», — добавил он.
Гуманитарная операция по доставке помощи в Алешки и эвакуации прошла
30 октября. Она стала возможна благодаря тому, что обе стороны ввели
режим тишины на херсонском направлении — он действовал с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября. 2 ноября Дмитрий Песков сообщил
об успешном проведении гуманитарной операции в Алешках и высоко оценил координацию между ее участниками. Он также выразил признательность США за содействие, отдельно отметив усилия Мелании Трамп.