В Кремле оценили итоги встречи делегации России с Меланией Трамп

В Кремле позитивно оценили встречу российской и украинской делегаций с первой леди США Меланией Трамп. Дмитрий Песков заявил, что стороны готовы продолжать гуманитарное сотрудничество

В Кремле положительно оценили итоги встречи российской и украинской делегаций с первой леди США Меланией Трамп, которая прошла 5 ноября в Белом доме. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам.

«Встречу, конечно же, мы оцениваем позитивно», — сказал Дмитрий Песков. По его словам, стороны сохраняют готовность продолжать гуманитарное сотрудничество. Других подробностей он не привел.

Встреча российской и украинской делегаций с Меланией Трамп состоялась 5 ноября. Россию на ней представляли спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Участники обсудили гуманитарную операцию в Алешках, в ходе которой удалось доставить помощь жителям и организовать эвакуацию. По словам Мелании Трамп, всего были эвакуированы 800 человек. Первая леди США также передала через Кирилла Дмитриева личное письмо Владимиру Путину, а через главу парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию — Владимиру Зеленскому.

После этой встречи Дональд Трамп сообщил, что переговорил с Кириллом Дмитриевым. Содержание разговора он раскрывать отказался. В Кремле не подтвердили и не опровергли эту встречу. Дмитрий Песков на пресс-брифинге заявил , что гуманитарные и политические каналы взаимодействия России и США «прекрасно дополняют» друг друга. «Это очень хорошая практика», — добавил он.