Россия предложила представителям ЕС приехать в Москву, чтобы лучше понять их позицию по Украине, рассказал Владимир Путин журналистам. «Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры», — сказал глава государства
Россия по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей в Москву для обсуждения их позиции по украинскому урегулированию. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пресс-брифинге по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.
«Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной», — сказал Владимир Путин.
Президент сообщил, что американская сторона настойчиво просит Москву согласиться на участие европейцев в переговорах. Россия не возражает против этого, поскольку обсуждать европейскую безопасность без представителей Европы бессмысленно, отметил президент РФ, уточнив, что Москва согласилась с предложением американских переговорщиков рассматривать безопасность Украины как часть общеевропейской безопасности.
«Так же, как должна быть обеспечена безопасность России, должна быть обеспечена и безопасность самой Украины», — подчеркнул Владимир Путин.
Сроки следующего раунда переговоров пока не определены, сообщил президент.
10–11 ноября в Абу-Даби прошли
трехсторонние переговоры по Украине с участием представителей России, США и Украины. Европейские представители тогда непосредственно в переговорах не участвовали. На следующий день американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Россию и встретились с Владимиром Путиным. По итогам визита Джаред Кушнер рассказал, что президент России согласился
на участие европейских представителей в следующем раунде. 14 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил
, что РФ считает целесообразным обсудить с ней позиции по урегулированию конфликта.