Россия предложила представителям ЕС приехать в Москву, чтобы лучше понять их позицию по Украине, рассказал Владимир Путин журналистам. «Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры», — сказал глава государства

Россия по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей в Москву для обсуждения их позиции по украинскому урегулированию. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пресс-брифинге по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

«Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры. И поэтому мы по дипломатическим каналам предложили европейцам приехать в Москву для того, чтобы определить их позицию. А после этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной», — сказал Владимир Путин.

Президент сообщил, что американская сторона настойчиво просит Москву согласиться на участие европейцев в переговорах. Россия не возражает против этого, поскольку обсуждать европейскую безопасность без представителей Европы бессмысленно, отметил президент РФ, уточнив, что Москва согласилась с предложением американских переговорщиков рассматривать безопасность Украины как часть общеевропейской безопасности.

«Так же, как должна быть обеспечена безопасность России, должна быть обеспечена и безопасность самой Украины», — подчеркнул Владимир Путин.

Сроки следующего раунда переговоров пока не определены, сообщил президент.