В Абу-Даби завершился второй день переговоров по Украине

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры России, США и Украины, сообщил источник «РИА Новости». Во второй день встреча прошла в закрытом режиме

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби завершились. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в переговорной группе.

Делегации России, США и Украины покинули место переговоров в Абу-Даби в сопровождении полицейских машин, уточнил собеседник издания. Переговоры прошли в закрытом режиме. По их итогам российская делегация сделает заявление.

Первый раунд переговоров прошел 10 ноября и продолжался около 4,5 часа. Стороны обсуждали гарантии безопасности в постконфликтный период. Консультации продолжились 11 ноября. Источник «РИА Новости» говорил , что переговоры будут посвящены вопросам формирования новой системы континентальной безопасности. Politico со ссылкой на американских чиновников писало, что во второй день может состояться обсуждение территориального вопроса.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков. В экспертной группе числятся шесть человек.

Украинскую делегацию возглавлял руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представлял спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.