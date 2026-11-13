Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Экономика Промышленность Экспертиза Скорость Мероприятия Урбан Modus Vivendi
Найти

В США заявили о согласии России на участие Европы в переговорах по Украине

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 13 ноя 2026 10:50
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Владимир Путин согласился на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по Украине, сообщили американские переговорщики. При этом внутри ЕС пока нет согласия по кандидатуре представителя: страны разделились между поддержкой Антониу Кошты, представителей Франции и Германии и Каи Каллас, пишет Politico
Президент России Владимир Путин согласился на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский переговорщик Джаред Кушнер после встречи с Владимиром Зеленским в Дублине.
«Сейчас обе стороны договорились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнеров», — написал Джаред Кушнер в соцсети X. О согласии Владимира Путина на участие европейцев также сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает Sky News.
При этом внутри Евросоюза пока нет согласия по кандидатуре представителя на переговорах с Россией, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. Европейские страны разделились на три группы. Первая поддерживает председателя Европейского совета Антониу Кошту, которого считают наиболее приемлемым кандидатом благодаря его должности. Вторая выступает за участие представителей Франции и Германии, которые не хотят передавать Брюсселю исключительное право представлять интересы Европы. Третья поддерживает главу европейской дипломатии Каю Каллас, но ее жесткую позицию в отношении России часть дипломатов считает препятствием для переговоров. 
12 ноября по итогам встречи с Владимиром Путиным в Москве Стив Уиткофф сообщил о согласовании следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине. По его словам, к консультациям присоединятся представители европейских стран. Стив Уиткофф также заявил, что на встрече с Владимиром Путиным в Москве стороны обсудили обмен пленными и другие гуманитарные вопросы.
Подключение европейцев к обсуждению ситуации на Украине было одной из целей поездки американских переговорщиков в Москву, говорил Джаред Кушнер. На встрече в Абу-Даби европейцев за столом переговоров не было — европейцев лишь проинформировали по окончании встречи, отметил Стив Уиткофф. Сесть за стол переговоров европейцы смогут только тогда, когда у них «проснется совесть», сказал Владимир Мединский по окончании встречи в Абу-Даби. По его словам, Москва не получила «ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения» от европейской стороны. В МИД РФ допусти
Тэги
Джаред Кушнер Стив Уиткофф Переговоры Владимир Путин Владимир Зеленский

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

В Кремле рассказали о повестке поездки Владимира Путина в Китай Новости

В Кремле рассказали о повестке поездки Владимира Путина в Китай
15 мая 2026
В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина Новости

В Пекине прошли переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина
14 мая 2026
Владимир Путин назвал ключевую ставку «грустной» темой Новости

Владимир Путин назвал ключевую ставку «грустной» темой
14 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.