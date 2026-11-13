В США заявили о согласии России на участие Европы в переговорах по Украине

Владимир Путин согласился на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по Украине, сообщили американские переговорщики. При этом внутри ЕС пока нет согласия по кандидатуре представителя: страны разделились между поддержкой Антониу Кошты, представителей Франции и Германии и Каи Каллас, пишет Politico

Президент России Владимир Путин согласился на участие европейских представителей в следующем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский переговорщик Джаред Кушнер после встречи с Владимиром Зеленским в Дублине.

«Сейчас обе стороны договорились расширить следующий раунд переговоров, включив в него наших европейских партнеров», — написал Джаред Кушнер в соцсети X. О согласии Владимира Путина на участие европейцев также сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает Sky News.

При этом внутри Евросоюза пока нет согласия по кандидатуре представителя на переговорах с Россией, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. Европейские страны разделились на три группы. Первая поддерживает председателя Европейского совета Антониу Кошту, которого считают наиболее приемлемым кандидатом благодаря его должности. Вторая выступает за участие представителей Франции и Германии, которые не хотят передавать Брюсселю исключительное право представлять интересы Европы. Третья поддерживает главу европейской дипломатии Каю Каллас, но ее жесткую позицию в отношении России часть дипломатов считает препятствием для переговоров.

12 ноября по итогам встречи с Владимиром Путиным в Москве Стив Уиткофф сообщил о согласовании следующего раунда трехсторонних переговоров по Украине. По его словам, к консультациям присоединятся представители европейских стран. Стив Уиткофф также заявил, что на встрече с Владимиром Путиным в Москве стороны обсудили обмен пленными и другие гуманитарные вопросы.