Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость Modus Vivendi
Найти

Вызвавшим подозрения ЦБ россиянам могут ограничить внесение наличных 30 тыс. рублей

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 11 ноя 2026 21:44
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Россиянам, которых заподозрили в совершении сомнительных операций, могут ограничить пополнение счетов 30 тыс. руб. в месяц. Ограничение касается как внесения наличных, так и переводов от других людей. Такой законопроект внесен в Госдуму
Россиянам, которых заподозрили в совершении сомнительных операций, могут запретить пополнять счета более чем на 30 тыс. руб. в месяц. Законопроект внесен в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. 
Ограничение касается как внесения наличных через банкоматы, так и переводов от других лиц. Лимит будет действовать отдельно для зачисления переводов через СБП и отдельно для внесения наличных. 
Срок действия таких ограничений не может превышать один год, следует из предложенных поправок. Если же в течение трех лет после того, как к клиенту перестали применять ограничения, он снова вызвал подозрения у ЦБ, банки должны будут «незамедлительно» ограничить ему такие операции на два года.
В случае принятия документа он вступит в силу с 1 марта 2028 г.
Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Согласно законопроекту, признаки подозрительных операций Банку России предстоит определять с Росфинмониторингом. Данные о рисках ЦБ будет передавать банкам через личные кабинеты. Клиентам, которым ограничили пополнение банковских счетов, должны назвать вид операции, вызвавшей подозрение, и срок ее проведения. Клиент финансовой организации сможет обжаловать решение, представив документы. Банк рассмотрит их в течение семи рабочих дней. Оспорить подтверждение оснований можно будет в суде после досудебной процедуры. Нарушение требований грозит банкам отзывом лицензии.
В марте первый замруководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Максим Филимонов сообщил, что алгоритмы по выявлению дропперских операций совместно с Банком России, которые применяют уже более 100 крупных банков, помогли снизить число таких операций в три раза. Теперь дропперы стали переходить в более мелкие банки и дробить операции, отметил он.
Тэги
Госдума Законопроекты Дропперы

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Госдума продлила «гаражную амнистию» до сентября 2031 года Новости

Госдума продлила «гаражную амнистию» до сентября 2031 года
21 июл 2026
Госдума приняла закон об обращении криптовалют в России Новости

Госдума приняла закон об обращении криптовалют в России
21 июл 2026
Александр Богомаз перейдет на работу в Госдуму Новости

Александр Богомаз перейдет на работу в Госдуму
14 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.