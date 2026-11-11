Вызвавшим подозрения ЦБ россиянам могут ограничить внесение наличных 30 тыс. рублей

Россиянам, которых заподозрили в совершении сомнительных операций, могут ограничить пополнение счетов 30 тыс. руб. в месяц. Ограничение касается как внесения наличных, так и переводов от других людей. Такой законопроект внесен в Госдуму

Россиянам, которых заподозрили в совершении сомнительных операций, могут запретить пополнять счета более чем на 30 тыс. руб. в месяц. Законопроект внесен в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Ограничение касается как внесения наличных через банкоматы, так и переводов от других лиц. Лимит будет действовать отдельно для зачисления переводов через СБП и отдельно для внесения наличных.

Срок действия таких ограничений не может превышать один год, следует из предложенных поправок. Если же в течение трех лет после того, как к клиенту перестали применять ограничения, он снова вызвал подозрения у ЦБ, банки должны будут «незамедлительно» ограничить ему такие операции на два года.

В случае принятия документа он вступит в силу с 1 марта 2028 г.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Согласно законопроекту, признаки подозрительных операций Банку России предстоит определять с Росфинмониторингом. Данные о рисках ЦБ будет передавать банкам через личные кабинеты. Клиентам, которым ограничили пополнение банковских счетов, должны назвать вид операции, вызвавшей подозрение, и срок ее проведения. Клиент финансовой организации сможет обжаловать решение, представив документы. Банк рассмотрит их в течение семи рабочих дней. Оспорить подтверждение оснований можно будет в суде после досудебной процедуры. Нарушение требований грозит банкам отзывом лицензии.