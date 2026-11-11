Вызвавшим подозрения ЦБ россиянам могут ограничить внесение наличных 30 тыс. рублей

Россиянам, которых заподозрили в совершении сомнительных операций, могут ограничить пополнение счетов 30 тыс. руб. в месяц. Ограничение касается как внесения наличных, так и переводов от других людей. Такой законопроект внесен в Госдуму
Россиянам, которых заподозрили в совершении сомнительных операций, могут запретить пополнять счета более чем на 30 тыс. руб. в месяц. Законопроект внесен в Госдуму. Документ опубликован
в электронной базе нижней палаты парламента.
Ограничение касается как внесения наличных через банкоматы, так и переводов от других лиц. Лимит будет действовать отдельно для зачисления переводов через СБП и отдельно для внесения наличных.
Срок действия таких ограничений не может превышать один год, следует из предложенных поправок. Если же в течение трех лет после того, как к клиенту перестали применять ограничения, он снова вызвал подозрения у ЦБ, банки должны будут «незамедлительно» ограничить ему такие операции на два года.
В случае принятия документа он вступит в силу с 1 марта 2028 г.
Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Согласно законопроекту, признаки подозрительных операций Банку России предстоит определять с Росфинмониторингом. Данные о рисках ЦБ будет передавать банкам через личные кабинеты. Клиентам, которым ограничили пополнение банковских счетов, должны назвать вид операции, вызвавшей подозрение, и срок ее проведения. Клиент финансовой организации сможет обжаловать решение, представив документы. Банк рассмотрит их в течение семи рабочих дней. Оспорить подтверждение оснований можно будет в суде после досудебной процедуры. Нарушение требований грозит банкам отзывом лицензии.
В марте первый замруководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Максим Филимонов сообщил
, что алгоритмы по выявлению дропперских операций совместно с Банком России, которые применяют уже более 100 крупных банков, помогли снизить число таких операций в три раза. Теперь дропперы стали переходить в более мелкие банки и дробить операции, отметил он.