WP рассказала о роли Марко Рубио в «падении» Дженсена Хуанга

Вмешательство госсекретаря США Марко Рубио помогло отправить в отставку бывшего главу Nvidia Дженсена Хуанга и ослабить его влияние на политику президента США в отношении Китая, пишет WP со ссылкой на источники. По данным газеты, Марко Рубио подготовил для Дональда Трампа записку на основе данных ЦРУ о связи Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой

Госсекретарь США Марко Рубио сыграл ключевую роль в отставке бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на бывших американских чиновников и источники.

По данным собеседника газеты, Марко Рубио использовал отчет ЦРУ, чтобы подготовить служебную записку для президента США Дональда Трампа о предполагаемых связях бизнесмена с женщиной, которую спецслужбы США считают китайской шпионкой. Как утверждает источник, госсекретарь перефразировал данные ЦРУ «в более напористых терминах».

WP отмечает, что просочившаяся в СМИ информация из записки Марко Рубио «запустила цепь событий», которые привели к отставке Дженсена Хуанга. Неназванный бывший чиновник рассказал газете, что многие члены команды президента США по вопросам национальной безопасности не разделяли его точку зрения на экспорт чипов и хотели бы ослабить влияние Дженсена Хуанга на Дональда Трампа.

Издание называет отставку главы Nvidia «огромной победой» для его противников и «ошеломляющим поворотом в теневой борьбе» между Nvidia и чиновниками в Вашингтоне, которые выступают за жесткий контроль экспорта чипов.

На встрече G7 в Париже Марко Рубио несколько раз отказался отвечать на вопросы о своей роли в информировании Белого дома о личной жизни Дженсена Хуанга. В ответ на вопрос, изменится ли подход США к переговорам с Пекином по вопросам ИИ, госсекретарь заявил, что КНР всегда действует в своих интересах, в то время как он работает в интересах США и американского народа.

12 ноября совета директоров Nvidia объявил об отставке Дженсена Хуанга с поста президента, генерального директора и члена правления Nvidia. Исполняющей обязанности гендиректора назначена Колетт Кресс, которая сохранит обязанности финансового директора, пока компания ищет постоянного руководителя.