Весь XX век мировая сельхозотрасль прирастала новыми посевными площадями, поголовьем скота и рабочими руками, поглощая гигантское количество ресурсов. Но в начале XXI века на первый план вышли технологии. Именно они сегодня определяют рентабельность, а значит, и жизнеспособность аграрного бизнеса. «Эксперт» выбрал ключевые технологические направления, без которых успех в аграрном секторе невозможен.

П По расчетам Службы экономических исследований Минсельхоза США, до 1990 года мировое сельское хозяйство росло главным образом за счет вовлечения новых ресурсов: земли, воды, удобрений и техники. С 1990-х основную часть прироста давала совокупная производительность, то есть способность получать больше продукции с тех же гектаров, голов скота и рабочих рук.

В России переход к интенсивной модели развития в АПК за счет повышения эффективности производства хорошо демонстрируют статданные. В конце 1980-х РСФСР собирала в среднем 104 млн т зерна в год при урожайности 16,5 ц/га. В рекордном по урожаю 2022 году страна собрала больше 150 млн тонн зерна при урожайности свыше 34 ц/га. И это при существенном сокращении площадей под зерновые — с 59,5 млн га в 1992 году до 39,6 млн га — в 2024-м, а в 2025-м — 26,7 млн га. Поголовье коров, по оценке «Рексофта», сократилось с 20,5 млн в 1990 году до 7,3 млн на конец 2025-го, а надои кратно выросли: до 9 т молока в год с коровы против 2,7 т.

Однако ресурс повышения эффективности производства за счет традиционных технологий близок к исчерпанию. Если в 2011–2020 годах этот фактор обеспечил 58% прироста мирового выпуска продукции АПК, то в 2021–2023 годах — только 28%. Очевидное решение повышения производительности — активное внедрение передовых технологий.

«Эксперт» выбрал пять ключевых технологических треков, от которых в ближайшем будущем будет зависеть конкурентоспособность каждого конкретного хозяйства и российского АПК в целом.

1. Беспилотная техника

В России около 15 тыс. сельхозмашин с автопилотом, заявляла в сентябре 2025 года министр сельского хозяйства Оксана Лут. Министр отмечала, что использование беспилотной техники позволяет на 30% улучшить обработку полей, что, в свою очередь, сокращает расход топлива и удобрений. Всего в стране насчитывалось на начало 2026 года 426 тыс. тракторов и 140 тыс. зерноуборочных комбайнов. Самая известная российская компания в нише беспилотья — Cognitive Pilot (создана Сбером и Cognitive Technologies).

Детали Как работает автопилотирование Автопилот Cognitive Agro Pilot ставят на уже работающие комбайны и трактора. Машинное зрение распознает кромку нескошенного хлеба, рядки и препятствия, и техника идет сама, пока механизатор следит за жаткой и выгрузкой.

В России первый большой «беспилотный сезон» пришелся на уборку 2020 года: тогда более 350 комбайнов с автопилотом в 35 регионах обработали свыше 160 тыс. га и собрали больше 720 тыс. т урожая. Один из крупнейших в стране агрохолдингов — «Русагро» — в том же году оснастил системой 242 комбайна. По данным компании, это позволяет снизить прямые потери при уборке на 8–13%, расход топлива — до 5%. Затем Cognitive Pilot занялась тракторами. Петербургский тракторный завод ставит систему «обеспилочивания» на «Кировцы» прямо на конвейере.

В своем выступлении Оксана Лут также подчеркивала, что большие перспективы открывает применение агродронов, которые используются в стране с 2023 года в рамках экспериментального правового режима (сейчас действует в 18 регионах РФ). Как говорил ранее замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов, в 2025 году дронами обработали не менее 781,4 тыс. га, в 2026 году площадь превысит 1 млн га. Впрочем, пока это скромные цифры: немногим больше 1% общей посевной площади в стране.

Коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев считает, что говорить о масштабных или прорывных проектах в сфере применения дронов в сельском хозяйстве рано. По его словам, для полива, обработки пестицидами и внесения удобрений выгоднее отправить бригаду на специальном комбайне, который «по межам проедет» и нанесет за один выход 3 т воды, а не 30 л, которые способен поднять в воздух дрон. Использование таких решений в России на практике остается точечным, резюмировал эксперт.

2. Автоматизация и роботизация

В России средний надой на корову в сельхозорганизациях в 2025 году вырос почти на 4,4%, и Оксана Лут связала этот рост в том числе с совершенствованием технологий содержания животных. Крупные холдинги автоматизируют отдельные операции. Так, «ЭкоНива» ставит на доильные карусели роботов, которые готовят вымя к дойке: участок, где раньше работали пять операторов, теперь обслуживают четыре человека и робот. К концу 2026 года такие роботы появятся на всех современных комплексах холдинга. В интервью радио «Бизнес ФМ» в декабре 2025 года Роман Некрасов говорил, что цифровизация фермы на 200 голов крупного рогатого скота требует около 3 млн руб. и снижает себестоимость сельхозпродукции на 25–30%.

Полная роботизация обходится на порядок дороже. Система из двух доильных боксов, по оценкам участников рынка, стоит $350–590 тыс. (около 29–50 млн руб. по текущему курсу), но региональные субсидии покрывают часть затрат. При этом, согласно обзору отраслевого издания Dairy Global, роботизированное доение может повысить надои молока на 12% и на 30% сократить затраты труда.

Есть технические препятствия для распространения этой технологии в России: доильные роботы в стране в основном западных марок, а немецкая GEA в 2022 году объявила о прекращении инвестиций в российский бизнес. Чтобы роботизация вышла за пределы крупных холдингов, ей нужны собственное производство и сервис «рядом с фермой».

Дальше всего автоматизация в РФ продвинулась в тепличном овощеводстве. Компьютер уже управляет климатом, досветкой, капельным поливом и подачей удобрений. Урожайность в зимних теплицах в 2024 году достигла 48,7 кг с квадратного метра, то есть почти 490 тонн с гектара. В 2025 году такие теплицы, по данным вице-президента ассоциации «Теплицы России» Андрея Медведева, занимали в стране около 3,5 тыс. га и дали рекордные 1,65 млн т овощей.

3. Селекция и генетика

Генеральный директор «Щелково Агрохим» академик Салис Каракотов в интервью отраслевому журналу «Направление — Дальний Восток» вспоминал, что над получением урожая сахарной свеклы из российских семян компания работала 15 лет. Свекла долго оставалась в России самой импортозависимой культурой. В 2022 году, по оценке Минсельхоза, на отечественные семена приходилось лишь 1,8% рынка, в 2024-м — около 8%, в 2025-м — уже больше 24%. По подсолнечнику доля за год выросла с 44% почти до 59%, по рапсу — с 34% до 68%. С картофелем сложнее: российские сорта, по оценке Национального семенного альянса, занимают 5–10% рынка.

После 2022 года к агрономическим рискам добавился риск перебоев в поставках посадочного материала. С 2024 года на ввоз в Россию семян из недружественных стран действуют квоты, и их объем сократился с 33 тыс. т в 2024 году до 15 тыс. т — в 2026-м. Доля отечественных семян в 2025 году превысила 69% против 60% — в 2022 году. Доктрина продовольственной безопасности предусматривает достижение порога в 75% к 2030 году.

В животноводстве зависимость от импорта глубже. Президент Росптицесоюза Владимир Фисинин в начале 2024 года говорил, что Россия завозит из-за рубежа 98% племенной продукции — инкубационного яйца и птиц-прародителей. Отечественный кросс (гибрид разных пород) бройлеров, выведенный селекционно-генетическим центром «Смена», в 2025 году занял больше 5% рынка. К 2030 году Минсельхоз ставит задачу производить на отечественном кроссе не менее четверти мяса птицы.

Ускорить работу должен нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», запущенный в 2025 году. Объем инвестиций до 2030 года оценивается в 260 млрд руб., включая 127,1 млрд руб. бюджетных средств.

4. Биотехнологии

В России зарегистрировано около 80 биологических средств защиты растений и примерно 2,2 тыс. химических — то есть соотношение составляет 1 к 28, подсчитали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Российский рынок биологической защиты банк в 2024 году оценивал в 7 млрд руб. и допускал его рост до 40 млрд руб. к 2030 году.

Детали Как работают биотехнологии Биопрепараты заменяют часть химии живыми организмами. Инокулянты, то есть препараты клубеньковых бактерий, заселяют корни сои и гороха и связывают азот из воздуха, частично заменяя азотные удобрения. Биофунгициды на основе бактерий и грибов подавляют возбудителей болезней, биостимуляторы помогают растению пережить засуху или заморозки. В теплицах вредителей уничтожают хищные клещи.

Интерес к биологии подогревает необходимость наращивания поставок за рубеж. Еще в 2024 году в интервью телеканалу «Россия 24» глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предупреждал, что остаточное количество пестицидов может «очень жестко влиять на экспорт», и призывал принять программу производства биологических средств защиты. По оценке аналитиков Россельхозбанка, сочетание биопрепаратов с химией позволяет сократить расходы на 15% и повысить урожайность на 20%.

Государство также рассчитывает на биотехнологии в животноводстве. Нацпроект «Технологическое обеспечение продбезопасности» предусматривает рост самообеспеченности ферментами и кормовыми добавками с 30% в 2023 году до 75% в 2030-м. Стратегия развития органического производства ставит цель увеличить его площадь с 655,5 тыс. га в 2021 году до 4,3 млн га — к 2030-му. Но чтобы биотехнология стала массовой, нужны отечественные коллекции штаммов, более быстрая регистрация препаратов и агрономы, способные встраивать их в производственный цикл. Кроме того, в октябре правительство утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года, предусматривающую наращивание научной инфраструктуры, расширение сети испытательных стендов, организацию новых технопарков и конструкторских бюро, чтобы разработчики технологий, как выразился председатель правительства Михаил Мишустин, могли «проверять даже самые смелые идеи».

5. Цифровизация и искусственный интеллект

С 1 сентября 2022 года каждая партия зерна в России получает электронную историю. ФГИС «Зерно» фиксирует, где его вырастили, кто хранил, перерабатывал и вывозил. К середине 2023 года в системе было зарегистрировано уже 185 тыс. компаний и «оцифровано» 204 млн т зерна, сообщал Центр агроаналитики Минсельхоза.

Для продукции животноводства ту же роль играет система «Меркурий» Россельхознадзора: еще в 2020 году через нее проходило почти 4 млрд электронных ветеринарных документов в пересчете на год. С сентября 2022 года система «Сатурн» отслеживает оборот пестицидов и агрохимикатов. В марте 2026 года заработала первая очередь единой цифровой платформы Минсельхоза, которая должна объединить 18 государственных систем. К 2030 году правительство намерено полностью перевести в цифровой формат сведения о землях сельхозназначения и запустить восемь сервисов на основе ИИ.

В самих хозяйствах цифровизация идет заметно медленнее. По данным Минсельхоза, летом 2025 года цифровые инструменты и технологии ИИ использовали 40% агропредприятий, к 2030 году министерство рассчитывает на 70–80%. Согласно исследованию Axenix, вложения АПК в «цифру» достигают 100–130 млрд руб. в год, основную часть этого бюджета формируют крупные игроки.

В поле ИИ работает на трех уровнях. Компьютерное зрение распознает сорняки, болезни и вредителей по снимкам с дрона или камеры на опрыскивателе. Прогнозные модели оценивают будущий урожай по спутниковым снимкам, погоде и истории поля. Системы планирования перебирают варианты севооборота и сроков работ.

В «Русагро» сервис «Ассистагро» распознает более 150 видов сорняков, а «Стратегический алгоритм» просчитывает больше миллиона сценариев для каждого поля на горизонте до десяти лет, говорил в интервью CNews ИТ-директор холдинга Артем Петров. По экспертной оценке консалтинговой компании «Яков и партнеры», цифровые платформы управления полями используются в России более чем на 20 млн га.

Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов в мае 2026 года на форуме ЦИПР заявил, что ИИ должен позволить прогнозировать урожайность с точностью до 90% и сократить расход удобрений и средств защиты растений на 15–25%. Но аграрии во всем мире пока осторожны: согласно исследованию McKinsey, опубликованному в конце августа 2026 года, генеративным ИИ для решения задач предприятия пользуются 17% из 5,5 тыс. фермеров в десяти странах, а платят за такие сервисы лишь 4%.

Статистика Где Россия пока отстает Отставание от ведущих стран видно по урожайности. По данным ФАО, средняя урожайность зерновых в России в 2024 году составила 3 т/га против 8,4 т/га в США и 4,2 т/га в среднем по миру. Россия входит в число крупнейших мировых экспортеров удобрений, но сама вносит 29 кг действующего вещества на гектар пашни против 136 кг в среднем по миру (ФАО считает всю пашню, включая залежь). Совокупная производительность сельского хозяйства, по расчетам Минсельхоза США, в 1971–2023 годах росла в России в среднем на 1,2% в год, в США — на 1,5%, в Китае — на 2,6%. Высокая зависимость сохраняется от импортных семян картофеля, сахарной свеклы и тепличных овощей, а также от поставок из-за рубежа племенной птицы.

Агрономные фронтиры

Указ президента о наццелях развития от мая 2024 года предусматривает к 2030 году рост производства продукции АПК не менее чем на 25% в сравнении с 2021-м, экспорта — в 1,5 раза. Достижение этих показателей будет зависеть от успехов комплексного внедрения технологий.

В частности, от технологий генного редактирования. Оно точечно меняет собственные гены растения без переноса чужих и может за несколько лет дать устойчивость к болезни, на которую классической селекции нужно десятилетие. Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019–2030 годы требует создать линии и сорта не менее шести сельхозкультур. В Курчатовском институте, по данным ТАСС, уже получили более 15 улучшенных растений, в том числе картофель, пшеницу и ячмень. Но без легализации в юридическом поле они не смогут покинуть лабораторий: выращивание генетически модифицированных растений запрещено законом с 2016 года, а отдельного режима для генетически редактированных сортов нет.

На горизонте десяти лет ИИ, дроны и беспилотная сельхозтехника будут массово внедряться в российском АПК, уверен гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров. Особенно востребованы такие решения будут там, где не хватает людей, говорит он. Автоматизация, по словам аналитика, позволяет уменьшить зависимость результата от доступности персонала в условиях продолжающегося увеличения дефицита кадров на селе.

Следующий уровень цифровизации должен связать все технологии в один контур: правительство поручило до конца 2026 года создать единую цифровую платформу АПК с применением ИИ.