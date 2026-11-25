Для передачи боевых задач машинам не требуется создавать армию терминаторов. Это уже происходит, постепенно и незаметно для широкой публики — от обнаружения объекта дроном в лесной чаще до подготовки системами искусственного интеллекта списка целей для Генштаба. На каждом этапе люди делегируют системе определенную — ранее исключительно человеческую — интеллектуальную задачу. Чем дальше заходит этот процесс, тем выше риски.

Технологии войны

Современные боевые действия немыслимы без спутниковой разведки и связи, виртуальных карт, дронов, систем радиоэлектронной борьбы и т. д. В этот процесс постепенно интегрируется технология искусственного интеллекта (ИИ), особенно быстро это происходит в последние несколько лет.

Современные системы с ИИ, которые применяют военные, можно условно разделить на несколько уровней.

Уровень 1. Компьютерное зрение

Самый базовый и наиболее массовый способ применения в боевых действиях по всему миру — компьютерное зрение. С его помощью оператор замечает то, что может пропустить из-за особенностей человеческого восприятия либо поставленных противником радиоэлектронных помех. Детекция отвечает на вопрос, «где объект», распознавание — «на что он похож», сопровождение — «куда переместился».

Похожие приборы есть и в России: в ноябре 2025 года госкорпорация «Ростех» сообщила о серийном выпуске систем наблюдения ГОЭН-60 для ударных беспилотников с нейросетевым определением целей. Примерно в то же время Reuters описало применение ВСУ дронов, способных удерживать выбранную цель по изображению с бортовой камеры и продолжать наведение даже после потери связи с оператором. При радиоэлектронном подавлении такая функция позволяет поразить объект без постоянных команд с земли.

Уровень 2. Умный рой

Следующая ступень техноэволюции — управление группами БПЛА. Интеллектуальный рой, в отличие от обычного, массового запуска дронов, позволяет машинам обмениваться информацией и согласовывать свои действия. Но у боевых роев пока есть ограничения: масштабированию системы препятствуют перегрузка каналов связи, объем вычислений на борту каждого беспилотника и дефицит человеческого внимания. В результате чем больше дронов обслуживает один оператор, тем чаще он вынужден передавать решение в конкретной ситуации бортовому ИИ.

Уровень 3. Упреждающий удар

Современный ИИ превосходит не только людей, но и любые автоматические системы в прогнозировании траекторий движения воздушных целей и выборе оптимальных средств их поражения. Переход от прогнозов к упреждающему действию — следующий этап развития боевых моделей при работе систем противовоздушной обороны.

В 2021 году британский флот испытывал программные комплексы Startle и Sycoiea в ходе учений «Грозный щит». Первая система помогала в слежении за воздушной обстановкой, вторая — в оценке угроз и выборе мер противодействия.

Работы в этом отношении ведут военные в разных частях света. Так, китайские специалисты в 2022 году опубликовали в научном журнале IEEE Access первую работу по применению нейросетей для прогноза траекторий гиперзвуковых ракет после их запуска, что серьезно повысит шансы на их перехват противоракетной обороной.

Уровень 4. Цифровой штаб

Апогей применения ИИ в военных целях — штабная аналитика и планирование боевых операций. В качестве примера можно привести американскую боевую систему Maven Smart System, разработанную Palantir Technologies. Она в реальном времени агрегирует разрозненные данные (спутниковые снимки, видео с беспилотников, данные радаров, радиоперехваты, отчеты разведки и прочие) на единой платформе. Алгоритмы распознают военную технику, потенциальные цели, выделяя их на цифровой карте. Оператору остается принять решение о поражении. В 2025 году она встала на вооружение стран НАТО.

Кто выбирает цель

Между понятиями автоматизации и автономности есть принципиальная разница. Довести БПЛА до объекта, поддерживая и корректируя режим полета, — один класс полномочий. Решить, что именно атаковать, — совсем иной, где машине передается часть суждения о цели и автономность в выборе действий. И здесь возникает ряд рисков.

Риск 1. Ошибочное распознавание цели

Гражданский либо военный дружественный объект (самолет союзника, например) может быть идентифицирован в качестве цели с последующим уничтожением. На такой риск указывала, в частности, член экспертного совета неправительственной организации «ПИР-Центр» (специализируется на вопросах ядерного нераспространения, разоружения и противодействия угрозам глобальной безопасности) Юлия Цешковская весной 2026 года.

Впрочем, ошибки идентификации дружественных объектов случались и ранее, причем задолго до массового внедрения ИИ. Так, в 2003 году американский зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил возвращавшийся с задания британский истребитель-бомбардировщик Tornado: система классифицировала самолет как противорадиолокационную ракету, и расчет выполнил пуск. Оба члена экипажа погибли. Инженерный психолог армии США Джон Хоули, изучавший подобные случаи, пояснял: «Автоматизированная система в руках недостаточно подготовленного расчета — де-факто полностью автоматическая».

Риск 2. Чрезмерное доверие ИИ

Человек, играющий ключевую роль в цепочке управления, часто не имеет достаточной подготовки, достоверной информации или времени, чтобы принять взвешенное решение. И в таком случае он лишь следует указаниям алгоритмов.

Острый спор о роли автоматических систем с применением ИИ разгорелся в 2024 году после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала такую систему во время боевых действий в секторе Газа.

В апреле 2024 года некоммерческий интернет-журнал +972 Magazine и новостной сайт Local Call опубликовали расследование на основе свидетельств шести сотрудников израильской разведки. По их утверждениям, система Lavender помогла выделить около 37 тыс. предполагаемых участников вооруженных групп. Проверка рекомендаций перед разрешением на удар описывалась как процедура продолжительностью 20 секунд. ЦАХАЛ отрицал достоверность выводов изданий, подчеркивая, что Lavender — лишь база данных для сопоставления разведывательной информации.

Риск 3. Эффект домино

Одна ошибочная запись может использоваться при сопоставлении разведданных, подготовке списка целей и планировании операций. Если несколько рекомендаций системы на базе ИИ опираются на один неверный источник, их согласованность способна создать ложное впечатление достоверности.

Здесь возникает противоречие: военные внедряют ИИ в том числе ради ускорения принятия решений, но проверка фактов, напротив, требует больше времени. Специалист по контролю над вооружениями «ПИР-Центра» Вадим Козюлин описывал эту проблему так: на каком-то этапе человек станет помехой, тормозом в процессе принятия решений, а значит, эффективнее всего будет его элиминировать (исключить).