Успешно послав жесткий сигнал Китаю отставкой Дженсена Хуанга с поста главы Nvidia, Белый дом поспешил вернуть его обратно. Иначе вслед за котировками компании рисковал обвалиться американский фондовый рынок, а следом — рухнуть и экономика США. Подобный сценарий мог окончательно похоронить надежды республиканцев на победу в президентской гонке 2028 г. Примечательно, что на этом скандале Дональд Трамп лично заработал до $15 млн.

Вашингтонская партия

За возвращением Дженсена Хуанга на должности генерального директора и президента Nvidia стоит Белый дом, пишет американская пресса. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщает о «безумных 48 часах», на протяжении которых президент США Дональд Трамп и представители его администрации предпринимали «беспрецедентную» попытку очистить репутацию фигуранта крупного скандала. А The Hill указывает на роль вице-президента Джея Ди Вэнса, который задействовал для этого «давние связи в Кремниевой долине».

Интересно, что и саму отставку основателя Nvidia, одного из ключевых лоббистов мягкого курса по отношению к Китаю, инициировали в Белом доме, напоминает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По его словам, таким образом ястребы в администрации Трампа (госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент) подали сигнал Пекину перед встречей американского президента с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС . Теперь же, когда переговоры остались позади, Вашингтон поспешил вернуть статус-кво.

Его уход был выгоден антикитайским ястребам во главе с Марком Рубио, а возвращение — стороннику более умеренной внешнеполитической позиции Джею Ди Вэнсу, уверен политолог-американист Малек Дудаков.

С другой стороны, сторонникам жесткого курса в отношении Китая все же удалось протащить некоторое ужесточение экспортных ограничений, отмечает Малек Дудаков. В качестве примера он приводит новые правила Бюро промышленности и безопасности американского Минторга от 19 ноября, согласно которым требуется специальная лицензия от правительства США для поставок ИИ-чипов в Сингапур, Малайзию, Таиланд, Индонезию и Бразилию, которые Белый дом считает транзитными хабами для реэкспорта в Китай. Также новые правила приравняли удаленный доступ к физическому экспорту: теперь дата-центрам с американскими чипами нельзя предоставлять мощности клиентам из Китая свыше определенного порога без специальной лицензии от США.

Спасти выборы 2028 года

В Белом доме озаботились возвращением Хуанга прежде всего, чтобы не допустить дальнейшего падения акций Nvidia, грозившего спровоцировать опасную нестабильность на фондовом рынке, полагает Павел Кошкин.

Nvidia — центральное звено ИИ-экосистемы: ее чипы служат залогом для многомиллиардного финансирования дата-центров, а инвестиции самой Nvidia в собственных клиентов фактически поддерживали спрос во всей отрасли, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. «За две недели без Хуанга акции компании упали почти на 50% от максимума, а NASDAQ отыграл весь рост с начала года. Дальнейшее падение грозило ударить по всей цепочке: от производителей полупроводников до неоклаудов и строительства дата-центров, а это сейчас один из главных драйверов капвложений в экономике США», — отмечает он.

Под будущий спрос на ИИ уже строят дата-центры и выдают кредиты — если эти стройки встанут, то последствия почувствуют и поставщики оборудования, и банки, которые дали на это деньги, объясняет советник генерального директора АСИ, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Мариничев.

Схлопывание пузыря ИИ обвалило бы американскую экономику, окончательно похоронив шансы республиканцев на победу в президентской гонке в 2028 г., констатирует Малек Дудаков.

Тем более что, по мнению Дениса Буйволова, негативные настроения на американском фондовом рынке возникли и без отставки CEO Nvidia. Их причины — рост стоимости фондирования (доходность 10-летних гособлигаций США уже долго держится близко к 5%), вопрос окупаемости огромных капзатрат на ИИ, высокая долговая нагрузка большей части ИИ-дата-центров, а также планы расходов OpenAI, несопоставимые с ее выручкой, — отмечает экономист.

Ждать ли нового краха доткомов

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков проводит аналогию текущей ситуации на рынке с крахом доткомов. По его мнению, есть и важное отличие между ними: если в 2000 г. множество «пустых» компаний привлекли деньги под идею, сейчас у ИИ-компаний действующие бизнесы и реальные денежные потоки, а снижение цены их акций связано с понижением оптимистичных прогнозов по выручке от новых направлений бизнеса.

Денис Буйволов соглашается, что фундаментально сегодня все не так плохо, как 26 лет назад. «Свободный денежный поток Nvidia за последний квартал составил около $44 млрд, тем не менее не весь рынок имеет такие хорошие показатели, и многие компании оценены неоправданно высоко в сравнении с их финансовыми показателями. Я бы назвал текущий этап не схлопыванием пузыря, а охлаждением завышенных ожиданий», — говорит он.

Дмитрий Мариничев также не ждет повторения краха доткомов, но и довод о том, что у ИИ-компаний есть реальная выручка, сам по себе экономиста не успокаивает. Он напоминает, что Cisco продавала оборудование, на котором работал интернет, и заработала за 2000 г. $2,7 млрд чистой прибыли. Интернет как таковой с тех пор колоссально вырос, однако люди, купившие акции Cisco перед крахом доткомов, все равно потеряли большие деньги.

Инвестиции с политическим риском

23 ноября, в день, когда совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должности CEO, акции компании взлетели более чем на 31%. «Возвращение Хуанга сняло один из рисков — уход ключевой команды из Nvidia вслед за основателем, — и рынок отреагировал резким отскоком от перепроданных уровней», — подчеркивает Денис Буйволов.

Тот факт, что Дональд Трамп лично решил позвонить в совет директоров Nvidia с требованием вернуть опального CEO, заслуживает пристального внимания, полагает Дмитрий Мариничев. «Что, если в Белом доме заранее понимали, как рынок отреагирует на звонок президента, и рассчитывали на это? Где заканчивается попытка успокоить инвесторов и начинается манипулирование рынком?» — задается он риторическим вопросом.

В Белом доме немало тех, кто знал о манипуляции и заработал на этом, уверен Малек Дудаков. Дональд Трамп мог заработать от $1,3 до $15 млн на возвращении Дженсена Хуанга в Nvidia, подсчитала The Financial Times, проанализировав финансовую отчетность президента США. А Washington Post со ссылкой на те же документы писала, что перед скандалом вокруг Nvidia американский президент существенно нарастил объем ее акций в своем портфеле: если в конце 2024 г. он оценивался в $615 тыс. — $1,3 млн, то к концу августа 2026 г. вырос до $13–62 млн.