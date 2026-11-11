Переговоры России, Украины и США в Абу-Даби прервали девятимесячную дипломатическую паузу и впервые вывели на первый план вопросы общеевропейской безопасности. Такой формат повестки отвечает интересам Москвы, но позиции сторон по-прежнему далеки от компромисса. В ожидании начала работы Конгресса США под контролем демократов в январе 2027 г. Вашингтон будет пытаться ускорить урегулирование, в то время как Киев и Брюссель — наоборот, затягивать этот процесс.

Новый контур безопасности

Двухдневные переговоры России, Украины и США в Абу-Даби 10–11 ноября были посвящены выстраиванию новой системы безопасности в Европе, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи. Деталей обсуждений, которые велись в закрытом режиме, он раскрывать не стал, «пока не достигнуты окончательные договоренности».

Два раунда продолжались в общей сложности 6 часов (около 4 — в первый день и 2 — во второй). По итогам договорились о новом обмене пленными, а американские переговорщики — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер — заявили, что 12 ноября отправятся в Москву, на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Вслед за этим они планируют встретиться с Владимиром Зеленским в Дублине.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин называет выбор темы двухдневных переговоров — гарантии и архитектура безопасности в Европе — позитивным сигналом. При этом он опасается, что развитие работы по этому направлению под вопросом из-за невысокой договороспособности Киева и курирующих его европейцев: «Они наверняка будут противиться ее обсуждению, попытаются ее „заиграть“».

Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов ключевым значением встречи в Абу-Даби считает завершение затянувшейся почти на 9 месяцев паузы в украинском урегулировании. По его мнению, тот факт, что переговоры были посвящены обсуждению гарантий безопасности, — это позитивный сигнал, свидетельствующий о прогрессе, поскольку до сих пор стороны этой сложной темы практически не касались. При этом он полагает, что пока речь лишь о «первом приближении»: позиции сторон сильно расходятся, так что впереди значительная работа.

Ставка на долгую игру

Договоренности о прекращении огня и решении территориальных вопросов, судя по заявлению Владимира Мединского, на встрече во главу угла не ставились, констатирует заместитель генерального директора Российского совета по международным делам, эксперт Международного клуба «Валдай» Дмитрий Кику. По его словам, это полностью соответствует позиции России, которая намерена договариваться не о временном перемирии, а о всеобъемлющем и долгосрочном решении вопросов, затрагивающих ее национальную безопасность. «Такое решение должно быть шире локального украинского урегулирования и охватывать всё европейское пространство», — поясняет политолог.

Он указывает, что теперь сторонам предстоит перевести «сверку позиций» в реальные компромиссы — от этого будет зависеть дальнейший прогресс. Ближайшие шаги уже намечены, переговорный трек переходит в режим интенсивной дипломатии: американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер из Абу-Даби отправляются в Москву для встречи с Владимиром Путиным. «Ключевые параметры сделки Вашингтон намерен согласовывать напрямую с российским руководством, минуя громоздкие многосторонние форматы», — отмечает Дмитрий Кику.

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак пока не видит перспектив, внушающих оптимизм. По его словам, ни предложения американцев, ни ретранслируемые киевскими представителями предложения европейцев, о которых можно судить в том числе по утечкам в СМИ, пока что не имеют ничего общего с системой глобальной безопасности, которая бы учитывала интересы всех сторон и к которой стремится Россия.

Гонка за компромиссом

Политолог-американист Малек Дудаков указывает, что команда Дональда Трампа активизировала свои усилия на украинском треке, поскольку торопится добиться прогресса в урегулировании до января 2027 г., когда к работе приступит новый состав Конгресса, большинство в обеих палатах которого завоевали демократы. «При них любые уступки Москве окажутся предметом расследований, что осложнит дипломатическую работу Вашингтона», — полагает американист. По его мнению, сложно ожидать, что американцы сумеют добиться чего-то значительного в короткие сроки, но активность проявлять будут. Примером такой активности он называет ожидаемый визит американских переговорщиков в Кремль по итогам встречи в Абу-Даби.

На этом фоне резкая риторика Владимира Зеленского, отрицающая возможность компромиссов по вопросу территорий, связана с надеждой Киева и его европейских партнеров на победу демократов на промежуточных выборах в США, считает Андрей Кортунов. По его словам, Украина рассчитывает на большую поддержку Штатов после начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 г. и в ожидании этого может избрать тактику затягивания переговоров. С другой стороны, возрастающая интенсивность российских ударов и перспектива самой тяжелой с начала конфликта зимы стимулирует Киев проявить гибкость, уточняет политолог.

Вход только по приглашениям

Андрей Кортунов обращает внимание, что включение европейцев, отчаянно пытающихся занять свое место за столом переговоров, не добавит продуктивности этому дипломатическому процессу: ЕС лишь дублирует позицию Киева, который и так участвует в нем.

Григорий Карасин указывает на то, что Украина целиком в руках ЕС, который стремительно превращается в военно-политический лагерь. По мнению сенатора, именно деструктивный настрой европейцев сейчас служит главным барьером для какого-либо дипломатического прогресса. «Европа по-прежнему настаивает на полном прекращении огня до всеобъемлющего урегулирования, что абсолютно нереально, потому что это лишь затормозит весь процесс, позволит европейцам перевооружить Киев», — отмечает он.

Европейцы пытаются занять свое место в переговорном процессе, чтобы доказать США и России, что без ЕС урегулировать украинский кризис невозможно и что позиции стран ЕС должны быть учтены при выработке договоренностей, считает заведующий Сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Он отмечает, что их допуск к переговорам возможен по мере их прогресса, то есть фактически будет зависеть от их успешности. «В целом представителей ЕС могут допустить, если их позиция поменяется в сторону более благосклонной к российской. Но это вряд ли произойдет завтра», — заключает политолог.