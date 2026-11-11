В Абу-Даби завершились первые с февраля трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине. Они прошли в закрытом режиме. Центральным вопросом встречи глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал тему европейской безопасности. При этом сами представители Европы в переговорах участия не принимали. Среди достигнутых договоренностей — новый обмен пленными с Украиной. Собрали главное из заявлений Владимира Мединского

О чем договорились

Владимир Мединский не стал раскрывать, к каким договоренностям пришли стороны по итогам переговоров. «Конкретные детали переговоров не обсуждаются, пока не достигнуты окончательные договоренности», — сказал глава российской делегации на пресс-подходе по окончании двухдневных переговоров с представителями Украины и США.

При этом он отметил, что стороны договорились о новом масштабном обмене пленными. Параметры этого обмена он не раскрыл. О том, что одним из итогов трехсторонней встречи в Абу-Даби может стать обмен пленными, ранее говорил источник ТАСС. Владимир Зеленский допускал, что обмен может пройти по формуле «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Владимир Мединский также заявил, что «каждая пядь российской земли будет Россией возвращена так или иначе».

Что еще обсуждали Первый день переговоров прошел 10 ноября и продолжался около 4,5 часа с учетом перерыва. Официально тему переговоров Москва, Киев и Вашингтон не раскрывали. По информации источников украинских СМИ в делегации, в первый день стороны обсуждали гарантии безопасности для Украины в постконфликтный период. Об этом же писало Politico со ссылкой на источники среди американских чиновников. По информации газеты, обсуждения также могли коснуться потенциального изменения архитектуры безопасности в Европе. Переговоры продолжились 11 ноября — встреча продлилась чуть менее двух часов. Источник «РИА Новости» говорил, что в этот день консультации будут посвящены вопросам формирования новой системы континентальной безопасности. Среди других тем для обсуждения — территориальный вопрос, утверждает Politico. По данным The Telegraph, американские переговорщики предложили компромисс, при котором контроль над всей линией фронта в Донбассе перешел бы Москве, а Киев оставил бы за собой подконтрольные Украине города. Источник с украинской стороны, близкий к переговорам, заявил газете, что Киев не признает никаких уступок в отношении территорий.

О выстраивании новой системы безопасности в Европе

Центральной темой на переговорах стала тема европейской безопасности. Где-то удалось найти взаимопонимание, уточнил Владимир Мединский. Он отметил, что разговор будет продолжен.

«Миру нужна новая, современная, обновленная система безопасности. Справедливая — не в ущерб каким-то отдельным странам. Над этим будем работать», — подчеркнул глава российской делегации.

РФ считает правильной постановку вопроса, что будет с безопасностью после окончания конфликта на Украине. Владимир Мединский напомнил, что вопрос о необходимости создать новую всеобъемлющую систему в Европе поднимался Москвой не раз. «Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Прошло немало лет, и наконец эта тема обрела звучание и понимание, что ее надо решать», — добавил он.

По словам помощника президента, конфликт на Украине показал, что действующая система безопасности «работает очень плохо». «Болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойдешься», — отметил Владимир Мединский.

Кто присутствовал в Абу-Даби Российская делегация состояла из 11 человек. Помимо Владимира Мединского, в переговорах приняли участие заместители главы МИД РФ Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков. В экспертную группу вошли шесть человек — представители Генштаба, ФСБ, МИД и администрации президента. Украинскую делегацию возглавил руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. В ее состав также вошли глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его первый заместитель Сергей Кислица, замначальника ГУР Вадим Скибицкий и руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. От США за столом переговоров присутствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич. В Абу-Даби также прибыла делегация от Европы. Politico писало, что, в частности, ожидаются советники по нацбезопасности стран «евротройки» (Франции, Германии и Великобритании). Украинская сторона сообщила о проведении отдельной встречи с европейцами и американцами незадолго до трехсторонних переговоров. В Кремле подчеркивали, что российская делегация с Европой в Абу-Даби не контактировала.

О роли Европы

Российская делегация не контактировала с европейскими представителями в Абу-Даби, подтвердил Владимир Мединский. По его словам, Москве неясен их статус на площадке.

Помощник президента РФ выразил мнение, что руководство ряда европейских стран занимается «групповым обманом» украинского народа: Европа финансирует и снабжает вооружением Киев и фактически способствует массовой гибели мирного населения Украины, отметил Владимир Мединский.

«Мы не очень понимаем, о чем с ними (европейцами. — „Эксперт“) можно говорить. Ни одной мирной инициативы, ни одного мирного предложения конкретного со стороны европейских стран мы не получали, поэтому что обсуждать, непонятно. <...> Когда будут конкретные предложения от них, тогда и будем эти предложения обдумывать», — подчеркнул глава российской делегации.

Владимир Мединский добавил, что Европе следует «поучиться у американских посланников и здравому смыслу, и реализму, и желанию достичь мира». Сесть за стол переговоров европейцы смогут только тогда, когда у них «проснется совесть», заявил он, отвечая на вопрос о возможных условиях для участия Европы в урегулировании.

Как оценили итоги встречи другие переговорщики Реакция США: Джаред Кушнер назвал дискуссии «конструктивными», госсекретарь США Марко Рубио также оценил их как продуктивные. Он добавил: «нельзя сказать», что вопрос урегулирования находится на грани разрешения в течение «ближайших 24 часов». Оценка Украины: Владимир Зеленский 10 ноября сообщил, что первый день переговоров был конструктивным и «достаточно содержательным». По его словам, стороны также обсуждали гуманитарные меры и необходимость деэскалации.

Джаред Кушнер заявил, что 12 ноября он вместе с Стивеном Уиткоффом отправится в Москву. На встрече планируется обсудить вопрос о возможности привлечения к переговорам европейцев. После Москвы они направятся в Дублин, где встретятся с Владимиром Зеленским, «чтобы более детально проработать некоторые идеи».