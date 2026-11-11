Встреча в Абу-Даби делегаций России и Украины при посредничестве США завершилась договоренностями о продолжении переговорного процесса о «справедливой безопасности». Итоги переговоров можно расценивать скорее как успех, несмотря на более скромные, чем ожидал мир, результаты. Москва сделала первый политический шаг к созданию новой общеевропейской архитектуры безопасности. Однако выстроить ее будет невозможно без прямого участия самой Европы, которая в нынешних переговорах в Абу-Даби фактически не участвовала.

Контекст Двухдневные переговоры, которые в столице ОАЭ делегации России, Украины и США провели при закрытых дверях, затронули ключевые аспекты формирования новой системы безопасности в Европе, где украинское урегулирование было бы лишь одним из пунктов. Участники обсудили выработку механизмов предотвращения угроз и укрепления региональной стабильности. Киев отклонил предложение США о признании полного контроля РФ над ЛНР и ДНР по текущим линиям соприкосновения. Также стороны договорились продолжить обмен пленными. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Также за столом переговоров на момент их начала находились посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Представители Евросоюза в переговорах не участвуют.

Почему в Абу-Даби не договорились о перемирии

Итоги переговоров в ОАЭ — это успех или нет? Скорее первое, хотя, конечно, результаты, объявленные Владимиром Мединским, оказались намного скромнее, чем ожидалось, учитывая, что внимание всего мира в эти дни было приковано к Абу-Даби.

Многие ожидали конкретных подвижек в плане договоренностей о прекращении огня и решении территориальных вопросов. Но, судя по заявлению Мединского, эти темы как раз и не были поставлены во главу угла на нынешней встрече. Это логично проистекает из неоднократно озвученной позиции Москвы: Россия намерена договариваться не о временном перемирии, а сразу о всеобъемлющем и долгосрочном решении вопросов, затрагивающих ее национальную безопасность. Такое решение, с точки зрения Кремля, должно быть шире локального украинского урегулирования и охватывать все европейское пространство.

Почему Европа осталась за дверями

В то же время назвать прошедшую встречу чисто технической тоже нельзя — на ней обсуждались вопросы глубокого политического характера. Другое дело, что озвученные итоги — во всяком случае в тех формулировках, в каких они представлены публике, — носят далеко не окончательный, а лишь пристрелочный характер.

Это только первый шаг на длинной дороге к миру. Причем, как подчеркнул Мединский, речь идет не просто о завершении вооруженного конфликта между Украиной и Россией, а о формировании новой общеевропейской архитектуры безопасности. А такую архитектуру по определению невозможно выстроить без участия самих европейцев, которые в переговорах в Абу-Даби за столом представлены не были (хотя их делегации и присутствовали в ОАЭ в качестве наблюдателей, официального диалога с ними Москва не вела).

Единственным осязаемым результатом нынешней встречи стала договоренность о новом масштабном обмене пленными. Выполнение этого соглашения в ближайшие недели станет главным тестом на договороспособность сторон и их готовность двигаться дальше.

Чего можно ожидать теперь

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, удастся ли перевести «сверку позиций» в реальные компромиссы. Ближайшие шаги уже намечены, и они показывают, что переговорный трек переходит в режим интенсивной дипломатии.

Сразу после завершения раунда в Абу-Даби американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер анонсировали визит в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Это говорит о том, что ключевые параметры сделки Вашингтон намерен согласовывать напрямую с российским руководством, минуя громоздкие многосторонние форматы.

По оценкам участников встречи, самым сложным узлом остается территориальный вопрос, от обсуждения уступок по которому Киев официально отказывается, настаивая сначала на безусловном прекращении огня. Если на следующих раундах переговоров не удастся найти компромиссную формулу по линиям разграничения и гарантиям безопасности, процесс рискует затянуться надолго.

В среднесрочной перспективе Соединенным Штатам и России все равно придется так или иначе вовлекать Европу в диалог. Без участия Лондона, Брюсселя и ключевых столиц ЕС любые договоренности о новой «архитектуре безопасности» на континенте, о которой говорит Москва, останутся лишь декларацией на бумаге.