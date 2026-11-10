Пока нет ни официальной, ни инсайдерской информации о конкретном содержании переговоров в Абу-Даби, остается радоваться самому факту продолжения миротворческого процесса. Сама готовность сидеть за одним столом и разговаривать — это уже хорошо, хотя прорывов от этого раунда переговоров и не ожидается. Каждая из сторон хочет получить гарантии безопасности.

Контекст Переговоры между Россией, США и Украиной стартовали в столице ОАЭ, городе Абу-Даби, 10 ноября и в первый день продлились почти 4 часа. Планируется, что они будут двухдневными. Делегации России и Украины использовали для общения русский язык. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Также за столом переговоров на момент их начала находились посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, главком сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Представителей стран Евросоюза, вопреки заявлениям официальных лиц Франции, на переговорах не было. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры будут посвящены гарантиям безопасности, но не стал прогнозировать шансы на продвижение в урегулировании и достижение конкретных договоренностей. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры прошли продуктивно, но отметил, что у сторон остается много работы.

На переговорах стороны обсуждают наиболее чувствительные, требующие проработки вопросы: гарантии безопасности для России и Украины, общая архитектура системы безопасности в Европе, а также вопрос территорий. Это говорит о том, что миротворческий процесс, безусловно, идет. И открывает возможность обсуждения конкретных вариантов мирного соглашения с приемлемыми для всех сторон параметрами.

Судя по всему, в первый день переговоров никакого прорыва не произошло, поскольку вопросы сложные, масштабные и стороны только подходят к их решению. Наверняка за эти несколько часов были озвучены те позиции, к которым стороны подошли, а также опасения и предложения о том, что приемлемо в сложившейся ситуации.

Едва ли обсуждение гарантий безопасности может завершиться быстро, так как Россия не приемлет ни в каком виде западных войск на территории Украины. А Украина одной из важных для себя гарантий видит либо членство в НАТО, либо как раз присутствие этих самых западных военных на своей территории — это войска НАТО или стран Европейского союза.

То, что стороны друг с другом говорят, само по себе прекрасно. А прорыва в мирном процессе, наверное, стоит ожидать позже, когда разговор станет более глубоким и детальным. Второй день переговоров в Абу-Даби, вероятно, будет посвящен дальнейшему обсуждению гарантий безопасности.