Джаред Кушнер: новые переговоры по Украине пройдут на следующей неделе

Многосторонние переговоры по урегулированию на Украине пройдут на следующей неделе, заявил зять американского президента Джаред Кушнер. Эмиссар США назвал продуктивным визит в Москву

Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся на следующей неделе, заявил ИС «Вести» зять президента США Джаред Кушнер.

«Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы. И я полагаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который состоится у нас с [Владимиром] Зеленским», — сказал Джаред Кушнер.

Он также назвал продуктивным свой визит в Москву.

О том, что США и Россия согласовали новый раунд трехсторонних переговоров, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. К следующему раунду переговоров по Украине присоединятся страны Европы, отметил он.

12 ноября Владимир Путин провел в Кремле переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе встречи российский лидер заявил , что хотел бы достичь на Украине вечного мира.