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Джаред Кушнер: новые переговоры по Украине пройдут на следующей неделе

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 12 ноя 2026 21:17
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Многосторонние переговоры по урегулированию на Украине пройдут на следующей неделе, заявил зять американского президента Джаред Кушнер. Эмиссар США назвал продуктивным визит в Москву
Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся на следующей неделе, заявил ИС «Вести» зять президента США Джаред Кушнер.
«Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы. И я полагаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который состоится у нас с [Владимиром] Зеленским», — сказал Джаред Кушнер.
Он также назвал продуктивным свой визит в Москву.
О том, что США и Россия согласовали новый раунд трехсторонних переговоров, заявил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. К следующему раунду переговоров по Украине присоединятся страны Европы, отметил он.
12 ноября Владимир Путин провел в Кремле переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе встречи российский лидер заявил, что хотел бы достичь на Украине вечного мира.
10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. По итогам встречи глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский отметил, что Россия и Украина приблизились к миру.
Тэги
Джаред Кушнер Переговоры Россия Украина

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