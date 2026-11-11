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Владимир Мединский заявил о приближении к миру по итогам переговоров в Абу-Даби

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 11 ноя 2026 17:32
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Россия и Украина приблизились к заключению мира по итогам переговоров в Абу-Даби, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом он указал, что многое зависит от Киева, позиции США и Европы
Россия и Украина после прошедших переговоров в Абу-Даби приблизились к миру, заявил помощник российского президента, глава делегации РФ Владимир Мединский в комментарии «Вестям».
«Мне кажется, да», — сказал глава российской делегации, отвечая на вопрос о том, приблизились ли стороны к достижению мира.
При этом очень многое зависит от Украины, позиции США, а также от того, «обретет ли разум Европа», подчеркнул он. По словам помощника президента РФ, в любом случае, все задачи, которые ставила Россия, будут достигнуты.
Перед началом трехсторонних переговоров 10 ноября Владимир Мединский выразил надежду, что встреча позволит на пути к миру. По итогам консультаций 11 ноября он рассказал, что главной темой стала европейская безопасность. По его словам, стороны «где-то нашли взаимопонимание, где-то нет».
Кроме того, Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене военнопленными — конкретные параметры объявят в ближайшее время, рассказал он. В Генштабе ВС РФ уточнили, что в обмене примут участие больше 1 тыс. человек с каждой стороны.
10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Во второй день встреча прошла в закрытом режиме. В Абу-Даби также прибыли европейские представители, но за столом переговоров их не было.
12 ноября спецпосланники американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Джаред Кушнер сообщил, что намерен обсудить обмен пленными и подключение европейцев к переговорному процессу.
Тэги
Владимир Мединский Россия Украина Переговоры

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