Стив Уиткофф сообщил о согласовании нового раунда переговоров по Украине

Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине уже согласован, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского переговорщика, на следующей встрече будет представлена Европа

США и Россия согласовали новый раунд трехсторонних переговоров, заявил в комментарии CNN спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Что касается Абу-Даби, многие не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы уже назначили следующую встречу», — сказал Стив Уиткофф.

К следующему раунду переговоров по Украине присоединятся страны Европы, отметил он. Стив Уиткофф добавил, что очень позитивно настроен насчет следующей встречи.

По его словам, в ходе прошедших переговоров удалось достичь прогресса. Помимо обмена пленными, стороны обсудили и другие гуманитарные вопросы, о которых скоро будет объявлено, отметил американский представитель.

В свою очередь, Джаред Кушнер назвал переговоры с Владимиром Путиным в Москве «исчерпывающими и подробными». Он подчеркнул, что они послужат основой для следующих консультаций.

12 ноября Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе встречи российский лидер заявил , что хотел бы достичь на Украине вечного мира. Он также отметил, что Россия хотела бы, чтобы США поработали с Европой и европейцы определились, чего хотят — мира или войны.