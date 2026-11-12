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Стив Уиткофф сообщил о согласовании нового раунда переговоров по Украине

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 12 ноя 2026 19:10
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине уже согласован, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского переговорщика, на следующей встрече будет представлена Европа
США и Россия согласовали новый раунд трехсторонних переговоров, заявил в комментарии CNN спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
«Что касается Абу-Даби, многие не верили, что нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. Но мы их возобновили. Мы уже назначили следующую встречу», — сказал Стив Уиткофф.
К следующему раунду переговоров по Украине присоединятся страны Европы, отметил он. Стив Уиткофф добавил, что очень позитивно настроен насчет следующей встречи.
По его словам, в ходе прошедших переговоров удалось достичь прогресса. Помимо обмена пленными, стороны обсудили и другие гуманитарные вопросы, о которых скоро будет объявлено, отметил американский представитель. 
В свою очередь, Джаред Кушнер назвал переговоры с Владимиром Путиным в Москве «исчерпывающими и подробными». Он подчеркнул, что они послужат основой для следующих консультаций.
12 ноября Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе встречи российский лидер заявил, что хотел бы достичь на Украине вечного мира. Он также отметил, что Россия хотела бы, чтобы США поработали с Европой и европейцы определились, чего хотят — мира или войны.
10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. По итогам встречи глава делегации РФ Владимир Мединский отметил, что Россия и Украина приблизились к миру. На прошедших переговорах Украина и Россия также договорились о новом масштабном обмене военнопленными.
Тэги
США Переговоры Россия Украина

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