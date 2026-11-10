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Дженсен Хуанг потерял $7,4 млрд после начала расследования Nvidia

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 10 ноя 2026 10:45
Фото: World Economic Forum/Flickr
Состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга 9 ноября сократилось на $7,4 млрд, до $154,7 млрд, сообщает Forbes. Он опустился с восьмого на десятое место в рейтинге богатейших людей мира. Это произошло на фоне расследования романа Дженсена Хуанга с бизнесвумен Алисой Хуанг, которую американские спецслужбы считают связанной с китайской разведкой
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг потерял $7,4 млрд за первые полчаса торгов 9 ноября. Его состояние оценивалось в $154,7 млрд и оставалось на этом уровне и во второй половине дня, пишет Forbes. 
В рейтинге миллиардеров Дженсен Хуанг переместился с восьмого на десятое место, пропустив вперед американского инвестора Уоррена Баффетта и сооснователя Oracle Ларри Эллисона. Среди десяти богатейших людей мира глава Nvidia оказался единственным, чье состояние к тому моменту сократилось.
На предварительных торгах 9 ноября акции Nvidia теряли более 6%. К закрытию торгов стоимость акций составила $178,67 (-4,3%).
Падение произошло после объявления совета директоров Nvidia о начале внутреннего расследования романа Дженсена Хуанга с бизнесвумен Алисой Хуанг, которую, по данным The New York Times, якобы завербовала китайская разведка. В обращении к сотрудникам 8 ноября Дженсен Хуанг подтвердил роман с Алисой Хуанг.
В Nvidia заявили, что пока не видят признаков угрозы национальной безопасности США или секретам компании. Пекин отверг обвинения, а президент США Дональд Трамп поддержал руководителя Nvidia.
Тэги
Nvidia Forbes расследование

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