Дженсен Хуанг потерял $7,4 млрд после начала расследования Nvidia

Состояние главы Nvidia Дженсена Хуанга 9 ноября сократилось на $7,4 млрд, до $154,7 млрд, сообщает Forbes. Он опустился с восьмого на десятое место в рейтинге богатейших людей мира. Это произошло на фоне расследования романа Дженсена Хуанга с бизнесвумен Алисой Хуанг, которую американские спецслужбы считают связанной с китайской разведкой

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг потерял $7,4 млрд за первые полчаса торгов 9 ноября. Его состояние оценивалось в $154,7 млрд и оставалось на этом уровне и во второй половине дня, пишет Forbes.

В рейтинге миллиардеров Дженсен Хуанг переместился с восьмого на десятое место, пропустив вперед американского инвестора Уоррена Баффетта и сооснователя Oracle Ларри Эллисона. Среди десяти богатейших людей мира глава Nvidia оказался единственным, чье состояние к тому моменту сократилось.

На предварительных торгах 9 ноября акции Nvidia теряли более 6%. К закрытию торгов стоимость акций составила $178,67 (-4,3%).

Падение произошло после объявления совета директоров Nvidia о начале внутреннего расследования романа Дженсена Хуанга с бизнесвумен Алисой Хуанг, которую, по данным The New York Times, якобы завербовала китайская разведка. В обращении к сотрудникам 8 ноября Дженсен Хуанг подтвердил роман с Алисой Хуанг.

В Nvidia заявили, что пока не видят признаков угрозы национальной безопасности США или секретам компании. Пекин отверг обвинения, а президент США Дональд Трамп поддержал руководителя Nvidia.