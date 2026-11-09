Nvidia начала расследование данных о романе Дженсена Хуанга с китайской шпионкой

Совет директоров Nvidia начал независимое расследование о том, мог ли глава компании Дженсен Хуанг стать целью иностранной разведки, сообщает Reuters. Поводом стали публикации о его возможных связях с бывшим руководителем Megaspeed Алисой Хуанг, которая, по данным спецслужб США, могла передавать информацию Пекину

Совет директоров Nvidia начал независимое расследование, чтобы выяснить, мог ли глава компании Дженсен Хуанг стать целью иностранной разведки. Заявление опубликовано на сайте Nvidia.

Поводом стали публикации о возможных связях Дженсена Хуанга с бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed Алисой Хуанг. The New York Times со ссылкой на источники писала , что Алису Хуанг якобы завербовало Министерство государственной безопасности Китая для сбора информации о главе Nvidia, а также получения данных об американских ИИ-чипах и потенциального влияния на компанию с целью заставить ее добиваться поставки своих самых передовых чипов в Китай.

В заявлении совета директоров Nvidia говорится, что компания пока не видит оснований полагать, что были скомпрометированы секретные данные национальной безопасности США или производителя чипов. Дженсен Хуанг пообещал сотрудничать с проверкой. В сообщении подчеркивается, что правление доверяет ему.

В письме сотрудникам компании Дженсен Хуанг признал , что изменил жене, и извинился перед семьей. «Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания. Мне очень жаль», — написал он. При этом 29 октября глава Nvidia назвал деловые отношения с Megaspeed «обычными и ничем не примечательными».

США ограничивают экспорт передовых ИИ-чипов в Китай с 2022 г. В мае 2025 г. Дженсен Хуанг раскритиковал эти меры и заявил, что они ускорили развитие китайских производителей. «Четыре года назад доля Nvidia на рынке Китая составляла 95%. Сегодня она составляет всего 50%. Остальное — это китайские технологии», — отметил глава компании.

Megaspeed привлекла внимание американских властей из-за подозрений в помощи китайским компаниям в получении ИИ-чипов Nvidia, экспорт которых в КНР ограничен. В октябре 2025 г. сенатор США Том Коттон попросил Министерство торговли проверить компанию из-за возможного перенаправления чипов через Малайзию и Индонезию для китайских заказчиков.