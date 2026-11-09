Акции Nvidia упали более чем на 6% на фоне скандала вокруг Дженсена Хуанга

Акции Nvidia упали более чем на 6% на предварительных торгах 9 ноября, до $176,26, сообщает Bloomberg. 9 ноября совет директоров Nvidia начал расследование после того, как гендиректор компании Дженсена Хуанга признался в романе с Алисой Хуанг, которую спецслужбы США подозревают в шпионаже в пользу Китая

Акции Nvidia упали более чем на 6% на предварительных торгах 9 ноября. Это произошло после того, как совет директоров компании начал расследование в отношении генерального директора Дженсена Хуанга, сообщает Bloomberg.

В ходе торгов цена акций опускалась до $176,26. С октябрьского максимума ($239,2 за акцию 6 октября) бумаги потеряли около 22%, подсчитало агентство.

9 ноября совет директоров Nvidia начал независимую проверку, чтобы выяснить, мог ли Дженсен Хуанг стать целью иностранной разведки. Поводом стали публикации о его возможных связях с бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed Алисой Хуанг. Сам Дженсен Хуанг в письме сотрудникам подтвердил роман.

The New York Times писала со ссылкой на источники, что Алису Хуанг якобы завербовало Министерство государственной безопасности Китая для сбора информации о руководителе Nvidia и американских ИИ-чипах.

МИД Китая отверг обвинения. «Так называемые обвинения в шпионаже со стороны Китая являются необоснованными. Это не что иное, как клевета в адрес Китая», — заявил официальный представитель ведомства Го Цзякунь.