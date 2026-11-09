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Акции Nvidia упали более чем на 6% на фоне скандала вокруг Дженсена Хуанга

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 09 ноя 2026 14:55
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Акции Nvidia упали более чем на 6% на предварительных торгах 9 ноября, до $176,26, сообщает Bloomberg. 9 ноября совет директоров Nvidia начал расследование после того, как гендиректор компании Дженсена Хуанга признался в романе с Алисой Хуанг, которую спецслужбы США подозревают в шпионаже в пользу Китая
Акции Nvidia упали более чем на 6% на предварительных торгах 9 ноября. Это произошло после того, как совет директоров компании начал расследование в отношении генерального директора Дженсена Хуанга, сообщает Bloomberg.
В ходе торгов цена акций опускалась до $176,26. С октябрьского максимума ($239,2 за акцию 6 октября) бумаги потеряли около 22%, подсчитало агентство.
9 ноября совет директоров Nvidia начал независимую проверку, чтобы выяснить, мог ли Дженсен Хуанг стать целью иностранной разведки. Поводом стали публикации о его возможных связях с бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed Алисой Хуанг. Сам Дженсен Хуанг в письме сотрудникам подтвердил роман.
The New York Times писала со ссылкой на источники, что Алису Хуанг якобы завербовало Министерство государственной безопасности Китая для сбора информации о руководителе Nvidia и американских ИИ-чипах.
МИД Китая отверг обвинения. «Так называемые обвинения в шпионаже со стороны Китая являются необоснованными. Это не что иное, как клевета в адрес Китая», — заявил официальный представитель ведомства Го Цзякунь.
Руководитель отдела исследований Pepperstone Крис Уэстон в разговоре с Reuters заявил, что не ожидает отставки Дженсена Хуанга. Он назвал главу Nvidia «крестным отцом ИИ» и отметил, что его возможное отстранение могло бы привести к резкому падению акций компании. Как отмечает агентство, ряд аналитиков считает, что у Дженсена Хуанга нет очевидного преемника.
Тэги
Nvidia Акции

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