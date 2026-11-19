Дональд Трамп сказал, что ему понятна реакция Владимира Путина на атаку Крымского моста, сообщил NBC. По словам американского лидера, президент России крайне недоволен Владимиром Зеленским из-за ударов

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает реакцию президента России Владимира Путина на удары Украины по Крымскому мосту. Об этом по итогам разговора с американским лидером сообщил журналист NBC News Гейб Гутьеррес.

«[Дональд] Трамп рассказал, что общался с Владимиром Путиным и что тот крайне недоволен президентом [Владимиром] Зеленским из-за атаки на [Крымский] мост. <…> Трамп отметил, что такая реакция Путина вполне понятна», — передал репортер слова президента США.

Дональд Трамп оценил свою поездку в Китай на «12 баллов из 10». По его словам, встречи с китайским и российским лидерами прошли отлично, а отношения с ними обоими стали «фантастическими».

В результате ударов ВСУ автомобильной части Крымского моста был нанесен «серьезный ущерб», заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с лидерами КНР и США. Президент РФ подчеркнул, что мост является гражданским объектом и не используется для перевозки военной техники, нефти и нефтепродуктов. Владимир Путин пообещал, что России даст ответ на атаки Украины.

Крымский мост подвергся очередной атаке в ночь на 19 ноября. Движение поездов по переправе временно перекрыли, сообщили в Минтрансе. Позже вице-премьер РФ Андрей Никитин уточнил , что по первому пути железнодорожной части моста движение возобновлено.