Дональд Трамп сказал, что ему понятна реакция Владимира Путина на атаку Крымского моста, сообщил NBC. По словам американского лидера, президент России крайне недоволен Владимиром Зеленским из-за ударов
Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает реакцию президента России Владимира Путина на удары Украины по Крымскому мосту. Об этом по итогам разговора с американским лидером сообщил
журналист NBC News Гейб Гутьеррес.
«[Дональд] Трамп рассказал, что общался с Владимиром Путиным и что тот крайне недоволен президентом [Владимиром] Зеленским из-за атаки на [Крымский] мост. <…> Трамп отметил, что такая реакция Путина вполне понятна», — передал репортер слова президента США.
Дональд Трамп оценил свою поездку в Китай на «12 баллов из 10». По его словам, встречи с китайским и российским лидерами прошли отлично, а отношения с ними обоими стали «фантастическими».
В результате ударов ВСУ автомобильной части Крымского моста был нанесен «серьезный ущерб», заявил
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с лидерами КНР и США. Президент РФ подчеркнул, что мост является гражданским объектом и не используется для перевозки военной техники, нефти и нефтепродуктов. Владимир Путин пообещал, что России даст ответ на атаки Украины.
Крымский мост подвергся
очередной атаке в ночь на 19 ноября. Движение поездов по переправе временно перекрыли, сообщили в Минтрансе. Позже вице-премьер РФ Андрей Никитин уточнил
, что по первому пути железнодорожной части моста движение возобновлено.
Предыдущие две атаки произошли 16 и 17 ноября, в результате никто не пострадал, автомобильное движение было остановлено. По факту произошедшего следователи возбудили
уголовное дело о теракте. В Кремле заявили
, что Крымский мост будет восстановлен и станет «лучше прежнего».