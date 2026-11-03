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Норвегия отказалась играть против России на ЧМ-2027 по хоккею

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 03 ноя 2026 15:59
Фото: Ranil Wijeyratne/Flickr
Сборная Норвегии отказалась играть против России на ЧМ-2027 по хоккею, который пройдет в Германии. В конце октября CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить россиян к международным соревнованиям. В IIHF заявили, что исполнят это решение
Сборная Норвегии не сыграет с Россией на чемпионате мира по хоккею 2027 г. в Германии. Об этом сообщила Норвежская хоккейная ассоциация (NIHF).
«Исходя из текущей ситуации и имеющейся на сегодняшний день информации, Норвегия не будет играть против России на чемпионате мира, который пройдет в Германии в мае 2027 г. Остальные матчи в группе состоятся в обычном режиме. Об этом было сообщено совету IIHF», — говорится в сообщении.
Организация выступает за отстранение России от всех международных чемпионатов до окончания конфликта на Украине. Также NIHF отметила, что это решение обусловлено ответственностью за безопасность и благополучие игроков, персонала и их семей.
Норвегия стала первой страной, которая отказалась играть против России на ЧМ-2027. Соревнования пройдут в Германии с 14 по 30 мая.
В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. В IIHF заявили, что выполнят требование CAS, несмотря на несогласие с ним. Решение суда распространяется на пять турниров 2027 г.: мужской и женский чемпионаты мира, молодежный чемпионат мира, а также первенства среди юношей и девушек до 18 лет.
Власти Канады и Чехии при этом заявили, что намерены придерживаться ограничений в отношении российских спортсменов. В конце 2026 — начале 2027 г. в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира, а в январе в Чехии запланирован женский юниорский чемпионат мира. 
Тэги
Норвегия ЧМ Россия

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