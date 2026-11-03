В Кремле ответили на угрозу Германии отказаться от ЧМ-2027 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею можно провести в другой стране, если Германия откажется принимать его из-за допуска российской сборной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В конце октября CAS обязал допустить российских хоккеистов к международным соревнованиям. Решение вызвало критику ряда стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил проведение чемпионата мира по хоккею в 2027 году за пределами Германии.

«Значит, если федерация захочет, проведет это в другой стране. Стран-то много», — сказал представитель Кремля, комментируя возможный отказ Берлина от ЧМ-2027 ( цитата по ТАСС).

1 ноября председатель правления Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц допустил , что Германия может отказаться от проведения ЧМ-2027 после решения CAS о допуске российских хоккеистов. По его словам, организация соревнований с участием сборной РФ несет экономические риски.

Международная федерация хоккея (IIHF) выразила разочарование вердиктом CAS, но заявила о готовности допустить россиян до международных соревнований. Решение CAS распространяется на пять турниров 2027 г.: мужской и женский чемпионаты мира, молодежный чемпионат мира, а также первенства среди юношей и девушек до 18 лет.