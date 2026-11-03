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В Кремле ответили на угрозу Германии отказаться от ЧМ-2027 по хоккею

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 03 ноя 2026 20:03
Фото: IMAGO/Kirchner-Media/TH/Global Look Press
Чемпионат мира по хоккею можно провести в другой стране, если Германия откажется принимать его из-за допуска российской сборной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В конце октября CAS обязал допустить российских хоккеистов к международным соревнованиям. Решение вызвало критику ряда стран
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил проведение чемпионата мира по хоккею в 2027 году за пределами Германии.
«Значит, если федерация захочет, проведет это в другой стране. Стран-то много», — сказал представитель Кремля, комментируя возможный отказ Берлина от ЧМ-2027 (цитата по ТАСС).
1 ноября председатель правления Немецкого хоккейного союза (DEB) Франк Лутц допустил, что Германия может отказаться от проведения ЧМ-2027 после решения CAS о допуске российских хоккеистов. По его словам, организация соревнований с участием сборной РФ несет экономические риски.
Международная федерация хоккея (IIHF) выразила разочарование вердиктом CAS, но заявила о готовности допустить россиян до международных соревнований. Решение CAS распространяется на пять турниров 2027 г.: мужской и женский чемпионаты мира, молодежный чемпионат мира, а также первенства среди юношей и девушек до 18 лет.
Ряд стран уже предупредили, что не выйдут на лед с россиянами на ЧМ-2027. Сборная Норвегии первой отказалась играть против России. При этом остальные матчи норвежцы намерены провести в обычном режиме. Вслед за Норвегией аналогичные заявления сделали Швеция, Финляндия, Дания, Латвия и Чехия.
Тэги
Дмитрий Песков Чемпионат мира Хоккей Германия

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