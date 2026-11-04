Канада откажет российским хоккеистам в визах для участия в молодежном ЧМ

Канада не позволит российским хоккеистам участвовать в молодежном чемпионате мира, который начнется 26 декабря в провинции Альберта, заявил премьер-министр страны Марк Карни. Ограничения коснутся спортсменов, выступающих под национальной символикой

Российская сборная не примет участия в предстоящем молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде, заявил Марк Карни на саммите Содружества наций в Антигуа. Как передает CTV News, премьер отвечал на вопрос о возможном отказе российским игрокам в визах.

По словам Марка Карни, спортсмены из России и Белоруссии не смогут представлять свои страны в Канаде, пока продолжается конфликт на Украине.

«Если вы спрашиваете конкретно о молодежном чемпионате мира, россиян там не будет», — сказал Марк Карни.

По данным издания, правительство Канады намерено воспользоваться полномочиями в сфере иммиграции, чтобы не допустить въезда российских и белорусских спортсменов и официальных лиц для участия в соревнованиях под национальной символикой. Спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, по-прежнему смогут участвовать в международных турнирах на территории страны.

Федерация хоккея Канады поддержала позицию правительства и объявила, что на этой неделе обсудит дальнейшие действия с советом директоров. Молодежный чемпионат мира стартует 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире.

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к соревнованиям. Решение распространяется на пять турниров 2027 г., включая молодежный чемпионат мира. Международная федерация хоккея на льду выразила несогласие с вердиктом, но заявила, что выполнит его.

Ряд европейских федераций выступили против возвращения российской сборной. Норвегия отказалась играть с Россией на мужском ЧМ-2027 в Германии, заявив о намерении участвовать в остальных матчах. Аналогичную позицию заняли Швеция, Финляндия, Дания, Латвия и Чехия.