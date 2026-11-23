На Московской бирже прошло первое размещение бондов нового типа — облигаций технологического суверенитета, которые призваны способствовать привлечению финансирования в проекты и отрасли, обеспечивающие технологическое развитие страны. Такой тип облигаций обладает специальными регуляторными стимулами, направленными на увеличение инвестиций в развитие собственной технологической и производственной базы.

Контекст Московская биржа 24 ноября начала торги первыми облигациями технологического суверенитета. Ценные бумаги АО «Атомэнергопром» — дебютный выпуск нового типа, состоявшийся в России. Объем выпуска облигаций составил 25 млрд рублей, срок обращения — 3,5 года. По облигациям выплачивается квартальный купон по плавающей ставке, превышающей ключевую ставку Банка России на 1,8 процентного пункта.

Зачем нужен новый инструмент

Технологические проекты имеют свою специфику, которая сопряжена с длинным циклом окупаемости и высокими капитальными затратами на старте. Классическое банковское кредитование доступно, но оно может оказаться слишком дорогим для компаний. Долговой рынок позволяет привлечь «длинные» деньги напрямую от широкого круга инвесторов.

Однако, чтобы капитал пошел в реальный сектор и на реальные технологические проекты, одних рыночных механизмов недостаточно — нужна синергия государства, регулятора и биржевой инфраструктуры. С облигациями технологического суверенитета сложилась синергия всех компонентов.

В чем выгода для эмитента и банков

Главная особенность таких облигаций заключается в том, что этот инструмент работает на принципах стимулирующего регулирования. Таким образом, он должен быть интересен сразу всем участникам рынка за счет встроенных регуляторных и налоговых преференций.

Во-первых, этот инструмент интересен банкам. Согласно регулированию Банка России и таксономии проектов технологического суверенитета, по таким бумагам действуют пониженные коэффициенты риска. Иными словами, покупая эти облигации, банки отвлекают значительно меньше собственного капитала, чем при покупке обычного корпоративного долга. Экономия капитала может составить до 70% в зависимости от уровня риска заемщика. Это создает предпосылки для формирования устойчивого спроса на первичном рынке.

Во-вторых, на практике такие условия для банков должны приводить к более комфортным параметрам заимствования и для самих эмитентов, что может позволить привлекать большие объемы финансирования на более комфортных для эмитента условиях.

Какие налоговые льготы ждут инвесторов

Одновременно с этим важно, чтобы такие облигации не теряли инвестиционной привлекательности для всех категорий инвесторов. Для этого Московская биржа внесла изменения в правила листинга, предусмотрев возможность включения облигаций технологического суверенитета в Сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ). Это позволит частным инвесторам воспользоваться налоговыми льготами — в частности, освобождением от уплаты НДФЛ при владении бумагами высокотехнологичного сектора свыше 1 года.

Облигации технологического суверенитета — пример инструмента, где совпадают интересы:

государства , которое фокусируется на модернизации экономики;

, которое фокусируется на модернизации экономики; компаний , которым нужны доступные ресурсы;

, которым нужны доступные ресурсы; инвесторов, которые получают надежный инструмент с понятной доходностью и налоговыми бонусами.

Размещение дебютного выпуска облигаций технологического суверенитета послужит отправной точкой в развитии нового сегмента рынка. Московская биржа видит большой потенциал в новых размещениях.

Если зеленые облигации должны работать на экологию, социальные — на общество, то облигации технологического суверенитета — на технологическую независимость и развитие отечественной индустрии.