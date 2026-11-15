Масштабной DDoS-атаке мощностью 2,1 Тбит/с подверглась инфраструктура хостинг-провайдера Beget, сообщили в компании. Сервисы работают стабильно, однако у части пользователей возможны проблемы с доступом к отдельным ресурсам, включая Ozon, Wildberries и Сбербанк

Инфраструктура хостинг-провайдера Beget подверглась масштабной DDoS-атаке. Ее мощность достигла 2,1 Тбит/с, сообщили в официальном Telegram-канале компании.

«Наша команда продолжает отражать атаку. Сервисы Beget работают стабильно», — говорится в сообщении. В компании также предупредили, что у некоторых пользователей могут возникать временные проблемы с доступом к отдельным ресурсам, в том числе Ozon, Wildberries и Сбербанку. По данным Beget, атакующие последовательно перебирают подсети провайдера.

В компании добавили, что у части пользователей могут обрываться уже установленные FTP- и SSH-сессии.

2 ноября Beget сообщил о крупном сбое, который затронул все уровни инфраструктуры компании. Из-за неполадок пользователи столкнулись с недоступностью сайтов, ошибками DNS и сбоями почтовых серверов. В компании заявляли, что инженеры восстанавливают работу систем вручную.

6 ноября Beget сообщил об уничтожении облачной инфраструктуры в результате кибератаки. Компания восстановила архитектуру и управляющие сервисы, а также запустила более 60% хостинговых серверов. При этом восстановить все данные пользователей виртуальных серверов VPS не удалось: файловые резервные копии сохранились только для части клиентов.



