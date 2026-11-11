Сбербанк отчитался о чистой прибыли за десять месяцев в 1,67 трлн рублей

Чистая прибыль Сбербанка за январь — октябрь выросла на 17,6% год к году, до 1,67 трлн руб., следует из финрезультатов банка. В октябре прибыль достигла 168,5 млрд руб. (+12,6% год к году). Рентабельность капитала за месяц составила 22,4%

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ по итогам десяти месяцев этого года выросла на 17,6% в годовом выражении и составила 1,67 трлн руб. Об этом говорится в сообщении кредитной организации с сокращенными финрезультатами.

В октябре чистая прибыль банка составила 168,5 млрд руб., что на 12,6% больше показателя прошлого года. Рентабельность капитала за месяц составила 22,4%. Чистые процентные доходы выросли на 23,7% до 3,1 трлн руб. за счет «роста объема работающих активов». Чистые комиссионные доходы снизились на 1,4% до 590,8 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 14,6% до 1,03 трлн руб.

Средства физических лиц, которые они хранят в банке, выросли до 34,8 трлн руб. (+0,5% за месяц, +5,1% с начала года), а средства юридических лиц — до 14,5 трлн руб. (+3% за месяц, +16,9% с начала года).

Розничный кредитный портфель «Сбера» вырос на 0,6% за октябрь и на 10,8% с начала года, достигнув 20,4 трлн руб. Портфель жилищных кредитов составил 13,6 трлн руб. (+0,5% за месяц, +11,8% с начала года). Корпоративный портфель увеличился до 33,1 трлн руб. (+1,3% за месяц, +8,1% с начала года), следует из отчетности.