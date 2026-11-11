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Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 11 ноя 2026 14:45
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене военнопленными — конкретные параметры объявят в ближайшее время, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров с участием США в Абу-Даби. В Генштабе уточнили, что в обмене примут участие больше 1 тыс. человек с каждой стороны
Россия и Украина договорились провести новый масштабный обмен военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров с участием США в Абу-Даби. 
«Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», — сказал Владимир Мединский. 
Обмен пленными может состояться в ближайшие две-три недели после согласования всех процедур, предположил первый замглавы управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин в интервью информационной службе «Вести».
По его словам, обмен может стать самым масштабным за время конфликта. Александр Зорин уточнил, что в рамках нового обмена домой могут вернуться более тысячи военнопленных. «В прошлом году самый масштабный был в тысячу человек. От этого и будем танцевать», — сказал генерал-лейтенант, добавив, что итоговые цифры пока не согласованы. 
Предыдущий обмен военнопленными состоялся 23 октября, тогда стороны передали друг другу по 270 человек. В августе два обмена прошли сначала по формуле «103 на 103», затем «10 на 10». В июне Россия и Украина обменялись военнослужащими по формуле «185 на 185», позже — по формуле «160 на 160», сообщали в Минобороны РФ. 
Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби 10 и 11 ноября. О том, что одним из итогов встречи может стать обмен пленными, ранее говорил источник ТАСС. Владимир Зеленский допускал, что обмен может пройти по формуле «1000 на 1000» или «1500 на 1500».
Тэги
Владимир Мединский Переговоры Обмен пленными

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