Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными

Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене военнопленными — конкретные параметры объявят в ближайшее время, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров с участием США в Абу-Даби. В Генштабе уточнили, что в обмене примут участие больше 1 тыс. человек с каждой стороны

Россия и Украина договорились провести новый масштабный обмен военнопленными, сообщил помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров с участием США в Абу-Даби.

«Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», — сказал Владимир Мединский.

Обмен пленными может состояться в ближайшие две-три недели после согласования всех процедур, предположил первый замглавы управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин в интервью информационной службе «Вести».

По его словам, обмен может стать самым масштабным за время конфликта. Александр Зорин уточнил , что в рамках нового обмена домой могут вернуться более тысячи военнопленных. «В прошлом году самый масштабный был в тысячу человек. От этого и будем танцевать», — сказал генерал-лейтенант, добавив, что итоговые цифры пока не согласованы.

Предыдущий обмен военнопленными состоялся 23 октября, тогда стороны передали друг другу по 270 человек. В августе два обмена прошли сначала по формуле «103 на 103», затем «10 на 10». В июне Россия и Украина обменялись военнослужащими по формуле «185 на 185», позже — по формуле «160 на 160», сообщали в Минобороны РФ.