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В Госдуме запросили у МВД отчет после задержаний подростков на Китай-городе

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 10 ноя 2026 20:12
Фото: Юлия Морозова/ТАСС
Комитет Госдумы запросил у МВД сведения о рейде у метро «Китай-городе» 7 ноября. Депутат Нина Останина попросила обосновать цели рейда, назвать число задержанных и проверить сообщения о нарушении прав несовершеннолетних, включая применение силы в их отношении и несвоевременное уведомление родителей
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обращение по поводу задержаний подростков в районе метро «Китай-город» в центре Москвы. Об этом пишут «Ведомости», RTVI и РБК со ссылкой на копию письма. 
Депутат запросила информацию о рейде, который прошел 7 ноября. В письме говорится, что федеральные СМИ сообщали о задержании подростков, которые были трезвыми в момент рейда, без объяснения причин и о том, что некоторых задержанных держали в автозаках больше трех часов. Родителей некоторых задержанных своевременно не уведомляли о местонахождении детей и не допускали в отделы полиции, говорится в тексте письма. 
В связи с этим Нина Останина попросила МВД разъяснить цели рейда, назвать число задержанных и основания для составления административных протоколов, а также проверить, применяли ли полицейские физическую силу в отношении задержанных. 
О проведении «профилактического мероприятий» в центре Москвы вечером 7 ноября сообщили в МВД. Ведомство объяснило необходимость рейда обеспечением общественного порядка и пресечением административных правонарушений, в том числе распития алкоголя в общественных местах. По информации полиции, задержанных доставляли в отдел по Басманному району для выяснения обстоятельств.
По данным телеканала «РЕН ТВ», число задержанных могло составить 300 человек. Родители некоторых из них рассказали РБК, что дети просто гуляли по центру города. Мать одного из подростков утверждала, что при задержании полицейские дважды ударили ее сына в живот, когда тот начал оказывать «небольшое сопротивление». 
Тэги
Госдума Отчеты МВД задержание

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