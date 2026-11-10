В Госдуме запросили у МВД отчет после задержаний подростков на Китай-городе

Комитет Госдумы запросил у МВД сведения о рейде у метро «Китай-городе» 7 ноября. Депутат Нина Останина попросила обосновать цели рейда, назвать число задержанных и проверить сообщения о нарушении прав несовершеннолетних, включая применение силы в их отношении и несвоевременное уведомление родителей

RTVI и Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обращение по поводу задержаний подростков в районе метро «Китай-город» в центре Москвы. Об этом пишут «Ведомости» РБК со ссылкой на копию письма.

Депутат запросила информацию о рейде, который прошел 7 ноября. В письме говорится, что федеральные СМИ сообщали о задержании подростков, которые были трезвыми в момент рейда, без объяснения причин и о том, что некоторых задержанных держали в автозаках больше трех часов. Родителей некоторых задержанных своевременно не уведомляли о местонахождении детей и не допускали в отделы полиции, говорится в тексте письма.

В связи с этим Нина Останина попросила МВД разъяснить цели рейда, назвать число задержанных и основания для составления административных протоколов, а также проверить, применяли ли полицейские физическую силу в отношении задержанных.

О проведении «профилактического мероприятий» в центре Москвы вечером 7 ноября сообщили в МВД. Ведомство объяснило необходимость рейда обеспечением общественного порядка и пресечением административных правонарушений, в том числе распития алкоголя в общественных местах. По информации полиции, задержанных доставляли в отдел по Басманному району для выяснения обстоятельств.