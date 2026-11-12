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Юрий Ушаков: эмиссары США поддержали идею о гуманитарной миссии в Константиновке

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 12 ноя 2026 20:20
Фото: Александр Казаков/ТАСС
Американские переговорщики поддержали инициативу российского лидера Владимира Путина провести гуманитарную миссию в Константиновке, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, операция позволит убедиться, под чьим контролем действительно находится город
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер поддержали предложение президента России Владимира Путина распространить практику гуманитарной миссии в Алешках на Константиновку. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Американские переговорщики активно поддержали предложение президента России распространить практику успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках на другой город за линией соприкосновения, а именно на Константиновку», — сказал Юрий Ушаков.
По его словам, гуманитарная операция в Константиновке позволит убедиться, под чьим контролем реально находится город. Представитель Кремля добавил, что Россия готова немедленно начать разминирование.

2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об успешном проведении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Операция стала возможна благодаря режиму прекращения огня, действовавшему на херсонском направлении с 27 октября до 23:00 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что миссия прошла штатно, нарушений режима тишины не зафиксировали.

Помощник президента РФ также отметил, что Владимир Путин на сегодняшней встрече сказал, что в США «настойчиво и упорно» стараются помочь в достижении долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Киев не желает завершения конфликта, «потому что придется сразу объявлять о проведении всеобщих выборов, а власть терять никто не хочет», указал Юрий Ушаков.
12 ноября Владимир Путин во время встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту сотрудничества в Алешках и поручить эту работу российскому и украинскому омбудсменам. Российской стороне потребуется пять суток на разминирование, уточнил он.
Президент подчеркнул, что Константиновка находится под контролем РФ. Он добавил, что раз Киев утверждает иное, то ему следует обеспечить безопасность со своей стороны.
Американские переговорщики прибыли в Москву после трехсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. По итогам этих встреч глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил о договоренности по новому масштабному обмену военнопленными.
Тэги
Юрий Ушаков Гуманитарная помощь США Украина

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