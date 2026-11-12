Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. На предстоящей встрече посланники президента США повторят предложение о подготовке новых предложений по соглашению о безопасности с Европой, узнал Axios
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. Об этом сообщил
глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на встречу с президентом [России Владимиром] Путиным», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он их встретил у трапа самолета во Внуково.
На предстоящей встрече с Владимиром Путиным Стив Уиткофф и Джаред Кушнер повторят предложение американской стороны о том, чтобы Россия подготовила новые предложения по соглашению о безопасности с Европой, включающие меры по снижению напряженности, пишет
Axios со ссылкой на источники. Эту инициатива была озвучена в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По информации издания, переговорщики также хотят, чтобы Владимир Путин разрешил представителям Европы присоединиться к следующему раунду переговоров.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли
в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавлял
помощник президента Владимир Мединский. Он назвал
европейскую безопасность главной темой переговоров. Владимир Мединский также сообщил
, что Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене военнопленными. Конкретные параметры стороны объявят в ближайшее время. В Генштабе уточнили, что обмен затронет более 1 тыс. человек с каждой стороны.