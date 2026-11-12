Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Их встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. На предстоящей встрече посланники президента США повторят предложение о подготовке новых предложений по соглашению о безопасности с Европой, узнал Axios

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву на встречу с президентом [России Владимиром] Путиным», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он их встретил у трапа самолета во Внуково.

На предстоящей встрече с Владимиром Путиным Стив Уиткофф и Джаред Кушнер повторят предложение американской стороны о том, чтобы Россия подготовила новые предложения по соглашению о безопасности с Европой, включающие меры по снижению напряженности, пишет Axios со ссылкой на источники. Эту инициатива была озвучена в ходе переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. По информации издания, переговорщики также хотят, чтобы Владимир Путин разрешил представителям Европы присоединиться к следующему раунду переговоров.