Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке

Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по опыту сотрудничества в Алешках. По словам главы государства, российская сторона готова обеспечить безопасность миссии, на разминирование у города потребуется пять суток

Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке и поручить эту работу российскому и украинскому омбудсменам.

Глава государства положительно оценил опыт гуманитарного сотрудничества в ситуации вокруг Алешек и предложил использовать его при подготовке новой миссии. Сейчас в Константиновке остается около 400–500 гражданских, отметил президент.

Владимир Путин заявил, что Россия контролирует Константиновку.

«Мы обеспечим безопасность со своей стороны», — сказал президент.

По его словам, на разминирование подходов к городу города российской стороне потребуется пять суток. Если Киев считает, что контролирует город, ему следует обеспечить безопасность со своей стороны, добавил президент.

Также Владимир Путин предложил пригласить иностранные СМИ, в том числе из США, на гуманитарную миссию в Константиновке.

12 ноября в Кремле начались переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны обсуждают вопросы мирного урегулирования.

Американские переговорщики прибыли в Москву после трехсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. По итогам этих встреч глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил о договоренности по новому масштабному обмену военнопленными.