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Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 12 ноя 2026 16:00
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по опыту сотрудничества в Алешках. По словам главы государства, российская сторона готова обеспечить безопасность миссии, на разминирование у города потребуется пять суток
Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке и поручить эту работу российскому и украинскому омбудсменам.
Глава государства положительно оценил опыт гуманитарного сотрудничества в ситуации вокруг Алешек и предложил использовать его при подготовке новой миссии. Сейчас в Константиновке остается около 400–500 гражданских, отметил президент.
Владимир Путин заявил, что Россия контролирует Константиновку.
«Мы обеспечим безопасность со своей стороны», — сказал президент.
По его словам, на разминирование подходов к городу города российской стороне потребуется пять суток. Если Киев считает, что контролирует город, ему следует обеспечить безопасность со своей стороны, добавил президент.
Также Владимир Путин предложил пригласить иностранные СМИ, в том числе из США, на гуманитарную миссию в Константиновке.
12 ноября в Кремле начались переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны обсуждают вопросы мирного урегулирования.
Американские переговорщики прибыли в Москву после трехсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. По итогам этих встреч глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский сообщил о договоренности по новому масштабному обмену военнопленными.
2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об успешном проведении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Операция стала возможна благодаря режиму прекращения огня, действовавшему на херсонском направлении с 27 октября до 23:00 1 ноября. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что миссия прошла штатно, нарушений режима тишины не зафиксировали.
Тэги
Гуманитарная помощь Владимир Путин Стив Уиткофф Джаред Кушнер Украина

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