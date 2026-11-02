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Антон Силуанов: Минфин начнет полноценно применять ИИ к новому бюджетному циклу

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 02 ноя 2026 15:43
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
Технологии искусственного интеллекта должны полноценно применяться в основных направлениях работы Минфина уже к следующему бюджетному циклу. Такую задачу поставил вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. Главным условием он назвал безопасность данных
Минфин намерен к следующему бюджетному циклу обеспечить полноценное применение ИИ в основных направлениях своей деятельности. Об этом вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил на стратегической сессии, посвященной вопросам применения технологий ИИ в работе Большого Минфина.
«Необходимо определить процессы, в которых применение ИИ даст наибольший эффект, расставить приоритеты для дальнейшего внедрения таких решений. Чтобы уже к следующему бюджетному циклу технологии ИИ полноценно применялись в основных направлениях деятельности министерства», — подчеркнул Антон Силуанов. Его слова приводит пресс-служба Минфина.
По его словам, «важно, чтобы ИИ был не только помощником, но и инструментом для получения второго мнения». Среди задач для ИИ Антон Силуанов также назвал анализ мер господдержки, подготовку прогнозов, работу с документами и обработку обращений. Следующим шагом, по его мнению, должно стать масштабирование успешных практик с получением измеримого результата для системы управления государственными финансами. Главным условием Антон Силуанов назвал высокий уровень безопасности данных.
Замминистра финансов Николай Бегчин отметил, что ИИ уже применяется при рассмотрении заявок ведомств на формирование целевых статей расходов федерального бюджета, прогнозировании доходов и в других рабочих процессах.
В стратсессии также приняли участие представители «Сбера» и «Яндекса». Они представили инструменты для подготовки справок и отчетов, построения прогнозов, проверки информации, сравнения документов и анализа договоров. Представители «Сбера» также рассказали о разработках мультиагентных систем для более сложных задач бюджетного процесса.
Тэги
Минфин Антон Силуанов Искусственный интеллект

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