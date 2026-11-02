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Анонсы журнала «Эксперт-Урал» № 11 от 26 октября 2026 г.

Деловой аналитический журнал № 11 (919), 26 октября — 22 ноября 2026

Новости партнеров 02 ноя 2026
Изображение: «Эксперт-Урал»

Читайте в выпуске:

  • Трудности инвестиционного перезапуска
Российской экономике требуются другие источники финансирования, кроме банковских кредитов и бюджета. Это — прямые инвестиции бизнеса, частных лиц или государственных институтов из дружественных стран
Экономике не хватает топлива для разгона
 
  • В фокусе налоговой трансформации
Судя по сборам основных налогов (в первую очередь, НДС), бюджет задачу выполнил. А бизнесу, особенно малому, пришлось непросто
Итог года будет не сильно позитивный
 
  • Съехались под единую цифровую оболочку
Груз по новым правилам способен тронуться лишь тогда, когда к системе ЭДО подключены все участники конкретной перевозки. И тут сработал закон Мёрфи: если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так
В колее «ГосЛога»
 
  • Задача банка выходит за рамки предоставления финансов бизнесу
Компании нуждаются в работающей банковской инфраструктуре: финансирование оборотного капитала, надежные платежные каналы для внешнеэкономической деятельности, сопровождение контрактов и цифровые сервисы для управления всем этим
Как бизнес адаптируется к вызовам 2026 года
 
  • Социальный ракурс девелопера
В рамках нового государственного курса идет переход от точечного строительства социальной инфраструктуры к принципиально иной модели
Ценность городских пространств
 
  • Нюансы огнестойкости
В рамках международного строительного форума-выставки 100+ TechnoBuild обсудили требования к пожарной безопасности модульных потолков, а также особенности испытаний огнестойких подвесных систем и их сертификации
Потолок может повысить огнестойкость конструкции
 
  • Рынок жилищного строительства: пузырь продолжает расти
Строительство — инертный бизнес, процесс от покупки земли до ввода длительный. К тому же застройщикам нужно обслуживать кредиты в рамках проектного финансирования
Выживут гибкие и профессиональные
 
  • Учись, твори, работай, оставайся
Муниципалитеты малых уральских городов совместно с представителями предприятий сформулировали задачи: удержание молодежи и привлечение кадров, развитие городской среды, образования и туризма, создание новых возможностей для жителей
Студенты предложили сценарии развития малых городов Северного Урала
 
  • Южноуральские машиностроители выстраивают партнерства
Главный машиностроительный форум — всероссийская выставка специальной и дорожно-строительной техники «СпецМашЭкспо». Она прошла в Челябинской области уже в четвертый раз
Техника высокого полета
 
  • Аудитория как инвестиционный фактор
Для владельца гостиничной недвижимости диверсификация аудитории влияет на устойчивость спроса и возможности оператора управлять тарифом в разные периоды года
Курортная недвижимость: на чем строится инвестиционная модель
 
  • Когда тепло на душе
Беда объединяет людей в стремлении помочь. Ряды Волонтерского центра РМК «Сила Урала» постоянно пополняются, количество волонтеров уже перевалило за 16 тысяч человек
Пятилетка добрых дел
 
  • Территория первых
К Оренбургскому газохимическому комплексу во многом применимо определение «первый». Здесь впервые в СССР освоили высокосернистый газ, построили первый в России и Европе крупный завод по производству гелия
От недр земли — к энергии жизни
 
  • Знакомьтесь: пул уральской бизнес-элиты
Представляем топ-400 компаний Урала и Западной Сибири по выручке за 2025 год
Первый эшелон Уральской экономики теряет вес
 
  • В поисках «бутылочных горлышек»
Совокупный экономический эффект программ бережливого производства в Свердловской области превысил четыре миллиарда рублей
Взрыв производительности и рекорд лояльности
 
  • Выходя за рамки привычного формата «проживание и завтрак»
Чтобы завоевать признание у бизнес-сообщества и индивидуальных туристов, современному отелю необходимо предлагать гостям готовые сценарии пребывания, сочетающие в себе комфортный отдых, деловую программу и персональные решения для каждого посетителя
Современная летопись Екатеринбурга пишется здесь
 
  • Просто переждать не получится
В 2027 году вступают в силу изменения, которые многие бизнесмены недооценивают: лимит по УСН снижается до 15 млн рублей, меняются правила по страховым взносам для ИП, обсуждается отмена предельной базы по взносам
У них нет паники, потому что есть план
 
  • Как повысить предсказуемость инвестпроекта
В Тюменской области стремятся дать возможность инвестору увидеть полную картину проекта еще до принятия ключевых решений, включая оценку рисков
Тюменская область: инвестиции с расчетом на результат
 
  • Большой Демидовский маршрут: уральский поселок Бисерть
Здесь действовала Киргишанская крепость, основанная в 1735–1736 годах для защиты Московского тракта от возможного нападения башкир. Расширяя свои владения, на эти земли положил глаз Акинфий Демидов
Завод на Мельничном месте
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Эксперт-Урал

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