Анонсы журнала «Эксперт-Урал» № 11 от 26 октября 2026 г.

Читайте в выпуске:

Трудности инвестиционного перезапуска

Российской экономике требуются другие источники финансирования, кроме банковских кредитов и бюджета. Это — прямые инвестиции бизнеса, частных лиц или государственных институтов из дружественных стран

В фокусе налоговой трансформации

Судя по сборам основных налогов (в первую очередь, НДС), бюджет задачу выполнил. А бизнесу, особенно малому, пришлось непросто

Съехались под единую цифровую оболочку

Груз по новым правилам способен тронуться лишь тогда, когда к системе ЭДО подключены все участники конкретной перевозки. И тут сработал закон Мёрфи: если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так

Задача банка выходит за рамки предоставления финансов бизнесу

Компании нуждаются в работающей банковской инфраструктуре: финансирование оборотного капитала, надежные платежные каналы для внешнеэкономической деятельности, сопровождение контрактов и цифровые сервисы для управления всем этим

Социальный ракурс девелопера

В рамках нового государственного курса идет переход от точечного строительства социальной инфраструктуры к принципиально иной модели

Нюансы огнестойкости

В рамках международного строительного форума-выставки 100+ TechnoBuild обсудили требования к пожарной безопасности модульных потолков, а также особенности испытаний огнестойких подвесных систем и их сертификации

Рынок жилищного строительства: пузырь продолжает расти

Строительство — инертный бизнес, процесс от покупки земли до ввода длительный. К тому же застройщикам нужно обслуживать кредиты в рамках проектного финансирования

Учись, твори, работай, оставайся

Муниципалитеты малых уральских городов совместно с представителями предприятий сформулировали задачи: удержание молодежи и привлечение кадров, развитие городской среды, образования и туризма, создание новых возможностей для жителей

Южноуральские машиностроители выстраивают партнерства

Главный машиностроительный форум — всероссийская выставка специальной и дорожно-строительной техники «СпецМашЭкспо». Она прошла в Челябинской области уже в четвертый раз

Аудитория как инвестиционный фактор

Для владельца гостиничной недвижимости диверсификация аудитории влияет на устойчивость спроса и возможности оператора управлять тарифом в разные периоды года

Когда тепло на душе

Беда объединяет людей в стремлении помочь. Ряды Волонтерского центра РМК «Сила Урала» постоянно пополняются, количество волонтеров уже перевалило за 16 тысяч человек

Территория первых

К Оренбургскому газохимическому комплексу во многом применимо определение «первый». Здесь впервые в СССР освоили высокосернистый газ, построили первый в России и Европе крупный завод по производству гелия

Знакомьтесь: пул уральской бизнес-элиты

Представляем топ-400 компаний Урала и Западной Сибири по выручке за 2025 год

В поисках «бутылочных горлышек»

Совокупный экономический эффект программ бережливого производства в Свердловской области превысил четыре миллиарда рублей

Выходя за рамки привычного формата «проживание и завтрак»

Чтобы завоевать признание у бизнес-сообщества и индивидуальных туристов, современному отелю необходимо предлагать гостям готовые сценарии пребывания, сочетающие в себе комфортный отдых, деловую программу и персональные решения для каждого посетителя

Просто переждать не получится

В 2027 году вступают в силу изменения, которые многие бизнесмены недооценивают: лимит по УСН снижается до 15 млн рублей, меняются правила по страховым взносам для ИП, обсуждается отмена предельной базы по взносам

Как повысить предсказуемость инвестпроекта

В Тюменской области стремятся дать возможность инвестору увидеть полную картину проекта еще до принятия ключевых решений, включая оценку рисков

Большой Демидовский маршрут: уральский поселок Бисерть

Здесь действовала Киргишанская крепость, основанная в 1735–1736 годах для защиты Московского тракта от возможного нападения башкир. Расширяя свои владения, на эти земли положил глаз Акинфий Демидов