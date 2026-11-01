AP: компании начали обратно нанимать уволенных из-за ИИ сотрудников

Некоторые компании запускают «ИИ-бумеранг», нанимая обратно сотрудников, уволенных из-за внедрения искусственного интеллекта, сообщает AP. ИИ не способен заменить критическое мышление, креативность и отраслевую экспертизу, отметил старший региональный президент Robert Half Билл Дрисколл

Ряд компаний, сокративших штат из-за внедрения искусственного интеллекта, снова нанимают уволенных сотрудников. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Компании по всему миру все чаще сокращают рабочие места из-за внедрения ИИ, что усиливает опасения за занятость населения. При этом некоторые работодатели сталкиваются с тем, что алгоритмы не справляются со сложными задачами и контролем качества.

В результате часть компаний вынуждена вновь нанимать уволенных сотрудников для заполнения вакансий. Это явление, когда ИИ не оправдывает ожиданий и заставляет возвращаться к человеческому труду, получило название «ИИ-бумеранг».

По данным Robert Half, менеджеры по найму в сферах финансов, маркетинга, юриспруденции и здравоохранения сокращали вакансии из-за внедрения ИИ, но затем вновь нанимали сотрудников на аналогичные позиции. ИИ не способен заменить критическое мышление, креативность и отраслевую экспертизу, отметил старший региональный президент Robert Half Билл Дрисколл.

«Думаю, именно здесь компании начинают понимать: „Вау, нам действительно нужны люди для выполнения этих задач“», — заявил Билл Дрисколл.

AP сообщило, что летом автопроизводитель Ford нанял или повысил в должности 350 опытных инженеров, так как инструменты ИИ для контроля качества не дали ожидаемых результатов.

В 2026 г. сокращения, вызванные внедрением искусственного интеллекта, приобрели широкий масштаб. Только в первом полугодии из-за внедрения ИИ в технологическом секторе США уволили более 50 тыс. сотрудников, при этом в марте сокращения выросли на 24% год к году. В целом по всем отраслям ИИ стал причиной четверти всех увольнений. Компании перераспределяют бюджеты в пользу ИИ в ущерб рабочим местам, отметил финансовый директор Challenger, Gray & Christmas Энди Челленджер.

В мае облачный сервис Cloudflare объявил о сокращении 20% штата (1,1 тыс. человек) из-за роста использования ИИ более чем на 600% за три месяца.